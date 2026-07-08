KB자산운용 'KB온국민TDF 2055' 최근 5년 수익률 1위 차지

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 8일 KB온국민TDF2055가 최근 5년 116% 수익률로 TDF 1위를 기록했다고 밝혔다.
- KB TDF 시리즈는 낮은 보수와 생애주기 자산배분 전략을 바탕으로 올해에만 3800억원 이상이 유입돼 수탁고 2조5000억원을 돌파했다.
- KB자산운용은 인덱스·액티브·국내자산 중심 TDF 라인업을 완성하며 장기 연금 투자 솔루션을 제공하고 있다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 전날 기준 자사 'KB온국민적격TDF2055(UH)'가 최근 5년 수익률 116.39%를 기록했다고 8일 밝혔다. 이는 동일 기간 전체 운용사 109개 타깃데이트펀드(TDF) 가운데 1위다.
KB자산운용이 지난 2017년 선보인 'KB온국민TDF'는 투자자의 생애주기에 맞춰 자산 비중을 자동으로 조정하는 인덱스형 TDF다. 낮은 보수와 생애주기별 자산배분 전략을 바탕으로 장기 투자에 활용하기 적합하다.
퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션) 확산과 더불어 TDF에 대한 관심이 높아지는 가운데 KB자산운용 TDF 시리즈는 꾸준히 자금을 끌어모으고 있다. 올해 들어서만 3800억원이 넘는 자금이 유입되며 전체 TDF 수탁고는 2조5000억원을 넘어섰다.
KB자산운용은 패시브 전략의 'KB온국민TDF'와 액티브 전략의 'KB다이나믹TDF'를 함께 운용하고 있다. 'KB다이나믹TDF' 역시 전 빈티지(2030·2040·2050·2060)의 1년 평균 수익률이 모두 37%를 웃돌았다.
여기에 최근 국내 자산 중심으로 운용하는 'KB 코리아포커스 적격TDF'를 새롭게 선보이며 글로벌 분산투자형부터 국내 자산 중심형까지 아우르는 TDF 라인업을 완성했다. 'KB 코리아포커스 적격TDF'는 코스피 지수에 다양한 테마와 스타일 배분을 더해 국내 주식시장 성장과 변화에 적극 참여할 수 있도록 설계한 상품이다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "TDF는 장기간 투자하는 연금 상품인 만큼 꾸준한 성과가 무엇보다 중요하다"며 "'KB TDF 시리즈'는 업계 최저 수준의 보수와 검증된 운용 역량을 바탕으로 장기적인 자산 증식을 추구하는 투자자들에게 좋은 연금 투자 솔루션이 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com