삼성자산운용, KODEX 차이나휴머노이드로봇 1년 수익률 38.3%

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 8일 KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF가 1년 38.3% 수익과 순자산 2030억원을 기록했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 로봇 바디 핵심 기업에 집중 투자해 중국 휴머노이드 양산 밸류체인과 연동된 포트폴리오로 상승 모멘텀을 반영했다.
- 중국은 유니트리 IPO, 각종 로봇·AI 행사, 채용 급증 등으로 휴머노이드 산업 상용화와 관련 기업 실적 개선 기대가 커지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 8일 자사 'KODEX 차이나휴머노이드로봇' 상장지수펀드(ETF)가 1년 수익률 38.3%, 순자산 2030억원을 기록했다고 밝혔다. 해당 ETF의 1개월 수익률은 0.6%, 3개월 수익률은 18.1%다.
삼성자산운용은 성과와 관련해 "구동장치∙감속기 등 하드웨어인 '로봇 바디' 기업에 집중 투자해 로봇 양산 확대 시 직접적인 수혜를 보는 구조이기 때문"이라고 설명했다. 중국 휴머노이드 산업의 핵심 기업과 실제 양산 밸류체인에 연동된 순도 높은 포트폴리오를 구성해 상승 모멘텀에 민감하게 반응했다는 것이다.
최근 AI 산업의 투자 축은 실제 산업 현장에서 활용되는 피지컬 AI로 이동하고 있다. 생성형 AI가 소프트웨어 시장을 변화시켰다면 휴머노이드 로봇으로 대표되는 피지컬 AI는 제조업과 물류업 등 실물 경제를 혁신할 차세대 성장 산업으로 평가받고 있다. 이같은 변화 속에서 특히 중국 휴머노이드 산업은 최근 굵직한 이벤트를 잇달아 맞이하고 있다.
지난 2일 중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 '유니트리 로보틱스'의 상하이 과창판 기업공개(IPO)를 승인했다. 유니트리는 중국 최초의 휴머노이드 로봇 상장 기업이 될 것으로 예상되며, 약 9조5000억원 규모의 기업가치를 인정받을 것으로 기대된다.
7~8월에는 '2026 세계 휴머노이드 로봇 게임(WHRG)', '2026 세계 인공지능대회(WAIC)', '2026 세계 로봇대회(WRC)' 등 중국 내 주요 로봇 산업 행사가 연이어 개최될 예정이다. 또 엔비디아의 중국법인 인력이 3000명 수준에서 2024년 이후 4000명 수준으로 늘어난 데 이어, 중국 휴머노이드 관련 산업의 채용이 최근 1년간 약 215% 급증하는 점 등도 산업 성장 기대감을 키우는 요인이다.
이가현 삼성자산운용 매니저는 "중국은 정부의 적극적인 로봇 산업 육성정책과 제조 경쟁력, AI 기술력을 바탕으로 휴머노이드 산업의 상용화를 빠르게 추진하고 있다"며 "유니트리 IPO와 테슬라의 옵티머스 양산 개시 등 산업 전반의 모멘텀이 이어지고, 실제 양산 경쟁 단계로 진입한 만큼 관련 기업들의 실적 개선 가능성도 점차 높아지고 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com