서울시의회 국민의힘, 개원 1호 안건 '주거·교통·일자리 패키지' 제시

AI 핵심 요약beta
- 서울시의회 국민의힘이 8일 G3 서울 도약 위한 3대 민생 패키지를 제1호 안건으로 확정했다.
- 주택 공급 확대·정비사업 정상화와 미래형 입체 신교통망 구축 결의안을 채택했다.
- K컬처·AI 융합 거점 조성과 청년 창업 지원 조례를 추진하며 민생 안정과 시정 공조를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시의회 국민의힘(원내대표 김길영)이 제12대 의회 개원을 맞아 주거·교통·일자리를 핵심 의제로 하는 3대 민생 패키지를 추진한다고 8일 밝혔다.
이날 소속 의원 38명 전원의 동의를 얻어 당 제1호 안건으로 'G3 서울 도약을 위한 3대 핵심 의제(Agenda)' 패키지를 확정하고 주거와 교통 관련 결의안 2건을 7일 제1호, 제2호 의안으로 공식 제출했다.
이는 오세훈 서울시장의 '글로벌 톱3(G3) 도약' 공약을 뒷받침할 정책으로 해석된다. 앞서 오 시장은 민선 9기 시작과 함께 'G3 서울 기획위원회'를 구성한 바 있다.
시의회 국민의힘은 '주택 공급 확대 및 정비사업 정상화 촉구 결의안'을 우선 제출했다. 수요 억제 위주의 규제를 철폐하고 민간 주도 주택 공급을 활성화하는 내용이 골자다.
특히 실수요자의 취득세 및 양도소득세 완화 등 실질적인 세제 개편을 정부에 강력히 촉구했다.
'미래형 신교통망 구축 및 교통권 보장 촉구 결의안'도 채택했다. 한강버스와 도심항공교통(UAM) 등 입체적 신교통망 도입을 위한 중앙정부의 재정 지원을 요구했다. 대심도 빗물터널 등 방재 인프라 사업이 정쟁에 발목 잡히지 않도록 자치구 및 관계 기관의 협조를 명시했다.
'K컬처·AI 융합 거점 조성 및 지원 조례안' 입법도 추진한다. 도심 내 혁신 산업 테스트베드를 조성하고 기업 유치와 청년 창업을 지원하는 산업 생태계 구축의 법적·재정적 근거를 마련할 방침이다.
김길영 신임 국민의힘 대표의원은 "제12대 시의회 국민의힘은 서울시민의 민생 안정을 최우선 가치로 삼아 낡은 규제와 소모적 정쟁을 끊어내고 객관적 행정 수요에 기반한 정책 대안을 추진할 것"이라며 "주거 단절, 교통 혼잡, 일자리 부족 등 시민의 당면 과제를 해결하기 위해 집행부와의 완벽한 시정 공조 체계를 구축하고 관련 제도 개선에 당 차원의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
100wins@newspim.com