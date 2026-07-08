"SNS서 국내 거래소 가장한 피싱 사이트 유포, 각별히 주의해야"

AI 핵심 요약beta
- 디지털자산거래소 공동협의체는 8일 국내 원화거래소 사칭 피싱사이트 경고했다
- 원화거래소 사칭 사이트가 PC 프로그램 설치를 유도해 개인정보·가상자산 피해 우려 크다고 밝혔다
- SNS 광고 대신 공식 홈페이지 접속 등 안전수칙 준수와 의심 사이트 신고를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국내 거래소는 별도의 PC 설치 거래 프로그램 제공 안해, 피해 우려"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 8일 최근 페이스북 등 SNS 광고를 통해 국내 원화거래소를 가장한 피싱 사이트가 유포되고 있다며 이용자들에게 각별한 주의를 당부했다.
DAXA가 확인한 바에 따르면, 일부 SNS 광고를 클릭할 경우 국내 원화거래소와 유사한 화면을 띄운 사이트로 연결되며 'PC전용 프로그램 설치 시 거래 수수료 면제'와 '전용 프로그램 이용 시 특별 이벤트 제공' 등의 문구로 이용자의 프로그램 설치를 유도하고 있다.
하지만 현재 국내 원화거래소는 이용자에게 별도의 PC 설치형 거래 프로그램은 제공하지 않고 있다. 이에 따라, 이러한 프로그램 설치를 요구하는 경우 피싱사이트나 악성 프로그램 유포를 위한 사기일 가능성이 높아지며, 이로 인해 로그인 정보, 개인정보, 인증정보가 탈취당하거나 가상자산 및 금융자산에 피해를 입을 우려가 있다.
DAXA는 이용자들에게 다음 사항을 확인할 것을 권고했다. ▲SNS 광고 대신 공식 홈페이지에 직접 접속 ▲PC 프로그램 설치 요구 시 즉시 중단 ▲출처 불분명한 실행파일(APK, EXE 등) 다운로드 금지 ▲의심 사이트 발견 시 즉시 거래소 고객센터 또는 관계기관에 신고 등이다.
DAXA는 앞으로도 회원사와 협력해 가상자산 이용자를 대상으로 한 피싱 사이트 및 악성 프로그램 유포 사례를 지속적으로 모니터링하고, 이용자 피해 예방을 위한 안내를 강화할 계획이다.
DAXA 김재진 상임부회장은 "사칭 수법이 점점 교묘해져 누구든 피해자가 될 수 있다"며 "특히 PC 프로그램 설치를 유도하는 경우 더욱 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com