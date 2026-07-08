대한뉴팜, 반려동물용 장기 지속형 항생제 '큐베신주' 출시

AI 핵심 요약beta
- 대한뉴팜이 8일 반려동물용 장기 지속형
- 주사 항생제 '큐베신주'를 출시했다고 밝혔다
- 큐베신주는 1회 피하주사로 최대 14일간
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 대한뉴팜이 반려동물용 장기 지속형 주사 항생제 '큐베신주'를 출시했다고 8일 밝혔다.
큐베신주는 세포베신나트륨을 주성분으로 하는 처방대상 동물용의약품으로, 개와 고양이의 세균성 피부감염 및 요로감염 치료에 사용되는 광범위 항생제다. 1회 피하주사로 최대 14일간 항균 효과가 지속되는 것이 특징이다.
회사에 따르면 큐베신주는 원료와 완제품 모두 미국 식품의약국(FDA)의 품질·안전성·유효성 심사를 거쳐 퍼스트 제네릭으로 승인받았다. 투여 후 약 30분 이내 유효 혈중 농도에 도달하는 빠른 흡수 특성을 갖췄으며, 반복 투여 시에도 안전성을 고려해 설계됐다. 재구성 후 냉장 보관 기준 최대 28일까지 사용 가능하다.
또한 반복적인 약물 투여가 어려운 반려동물의 치료 편의성을 높이고 보호자의 복약 부담을 줄여 치료 순응도 향상에 도움을 줄 수 있다. 동물병원에서는 보다 효율적인 치료 계획 수립이 가능하다.
최근 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 추세가 확산되면서 반려동물 의료서비스에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 보호자의 관리 부담을 줄이고 치료 효율성을 높일 수 있는 장기 지속형 의약품 수요가 증가하는 상황이다.
대한뉴팜 관계자는 "큐베신주는 우수한 치료 효과와 함께 보호자와 반려동물 모두의 부담을 줄일 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 임상 현장에서 요구되는 차별화된 동물용의약품을 지속적으로 공급해 국내 반려동물 의료 서비스 향상에 기여하겠다"고 말했다.
한편 큐베신주는 현재 전국 동물병원을 대상으로 공급되고 있으며, 대한뉴팜 수의사 전용 온라인몰 '디앙쥬몰'을 통해 주문할 수 있다.
nylee54@newspim.com