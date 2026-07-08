경기도, 산단·물류시설에 'AI 화재 조기감지 시스템' 구축·98억 투입

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 8일 2027년 12월까지 AI 기반 광역화재안전망을 구축한다고 밝혔다.
- 도는 온디바이스 AI 화재 조기감지 사업에 선정돼 98억 원을 투입해 산업단지·물류시설 등에서 실증을 추진한다.
- 기존 CCTV와 그래핀 센서, 국산 AI 반도체를 활용해 화재를 실시간 감지하고 소방로봇까지 연계해 초동 대응체계를 강화한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 2027년 12월까지 산업단지와 물류시설·전통시장 등 화재 고위험 시설에 인공지능(AI) 기반의 광역화재안전망을 구축한다고 8일 밝혔다.
도는 과학기술정보통신부 주관 '2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산' 공모사업에 '산업단지·물류시설 AI 화재 조기감지 시스템 구축안'이 최종 선정돼 국비 59억 원을 포함한 총 98억 원의 예산을 투입하게 됐다.
2025년 경기도 화재통계연감에 따르면 도내 공장·창고 등 비거주 시설 화재는 전체 화재의 41.8%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이들 시설은 상주 인력이 적어 화재 조기 감지가 지연될 경우 대형 피해로 이어질 우려가 크다.
이에 따라 도는 외부 클라우드 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 데이터를 즉각 분석하는 '온디바이스 AI' 기술을 도입해 화재 발생 시 신속한 초동 대응체계를 구축하기로 했다. 이 기술은 통신 지연이 없어 현장 상황을 실시간으로 판단하는 데 유리하다.
이번 사업은 경기테크노파크를 비롯해 수원시, 화성시, 이천시와 AI 전문기업 등이 컨소시엄을 구성해 추진한다. 실증 대상은 수원 델타플렉스, 화성 향남제약단지·전통시장, 이천 산업·패션·물류단지 등이다.
주요 사업 내용은 기존 CCTV를 AI 기반으로 전환해 불꽃과 연기 등 화재 징후를 실시간 감지하고 '그래핀 전자코 센서(Graphene Sensor)'를 활용해 가스 등 화학물질의 변화를 분석하는 방식이다. 여기에 국산 AI 반도체(NPU)를 적용해 탐지의 정확도를 높인다.
감지된 위험 정보는 통합관제 플랫폼으로 전송돼 담당자에게 즉시 알림이 가고 보고서가 자동 생성된다. 이와 함께 수원시 자원순환센터에서는 화재 발생 시 로봇이 투입돼 영상·열원을 확인하고 초동 진압을 수행하는 'AI 기반 소방로봇' 실증도 병행된다.
사업에는 ㈜아울네스트, ㈜브레인치즈, ㈜이씨마이너 등 국내 AI 전문기업들이 참여해 하드웨어와 소프트웨어, 데이터 분석 등 분야별 핵심 기술을 제공할 예정이다.
김기병 경기도 AI국장은 "AI 기술을 행정 현장에 적극적으로 적용해 도민의 생명과 재산을 보호하겠다"며 "도민이 체감할 수 있는 AI 행정 혁신의 확산 기반을 마련하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com