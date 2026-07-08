콘진원, 멕시코 한글학교와 손잡고 'K콘텐츠 교육' 첫 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 콘진원이 1일 멕시코서
- 에듀코카 활용 K-콘텐츠 교육 시범 운영했다.
- 멕시코 한글학교 교사 대상 AI·영상·K팝 교육으로
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 멕시코비즈니스센터는 멕시코 한글학교와 협력하여 '에듀코카 활용 K-콘텐츠 글로벌 교육 연계 프로그램' 시범 운영을 시작했다.
멕시코는 중남미 최대 규모의 한류 소비시장 가운데 하나로, K-팝·K-드라마 등 K-콘텐츠에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다. 콘진원은 멕시코 한글학교와 손잡고 중남미 한류 확산의 핵심 거점인 멕시코에서 K-콘텐츠와 디지털 교육을 융합한 교육 프로그램을 운영하며, 향후 해외 교육 현장으로 확대 적용할 수 있는 협력 모델을 마련할 예정이다.
콘진원 측은 "이번 시범 운영은 온라인 교육 플랫폼 '에듀코카(EDUKOCCA)'를 해외 교육 현장에 적용하는 첫 사례로, 재외동포와 다문화 가정 학생을 교육하는 한글학교 교사의 K-콘텐츠 이해도를 높이고 해외 교육 현장과 연계한 새로운 교육 모델을 구축하기 위해 마련됐다"고 설명했다.
에듀코카 교육 프로그램은 멕시코 한글학교 전체 교사를 대상으로 운영되며, 주요 교육과정은 인공지능(AI) 프롬프트 엔지니어링, 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠 제작, 쇼트 폼 콘텐츠 제작, 유튜브 콘텐츠 제작, K-팝 콘텐츠 이해 등으로 구성된다. 참가 교사들은 K-콘텐츠, 인공지능(AI), 영상 제작, 디자인, 디지털 커뮤니케이션 등 다양한 분야의 강좌 가운데 총 7개 강좌를 선택해 자율적으로 수강할 수 있다.
콘진원은 멕시코 한글학교 전용 온라인 학습 페이지를 구축해 강좌 연계, 수강 현황 관리, 이수 관리 등을 지원한다. 지난 7월 1일에는 멕시코 한글학교에서 학습 페이지 개설 행사와 함께 현지 교사를 대상으로 첫 교육을 진행했다.
콘진원 멕시코비즈니스센터 정태성 센터장은 "이번 시범 운영은 에듀코카를 해외 교육 현장으로 넓히는 첫걸음으로, 멕시코 한글학교와의 협력을 통해 문화 홍보를 넘어 현지 교육 협력 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com