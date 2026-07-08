반도체 계약학과 지원자 의약계열 병행 감소…계약학과 집중 지원 뚜렷

AI 핵심 요약beta
- 진학사가 8일 서울 주요 5개대 반도체 계약학과 지원 추세를 분석했다.
- 의약계열과 동시지원 비율은 줄고 반도체 계약학과 다중지원과 비중은 늘었다.
- 의대 모집 변화와 반도체 산업 성장으로 향후 반도체 계약학과 집중 지원 전략이 강화될 전망이다.
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계약학과 복수 지원 늘며 지원 무게중심 이동
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최근 2년 사이 서울 주요 5개 대학 반도체 계약학과에 지원한 수험생들은 의약계열을 함께 지원하는 경우는 줄어든 반면 여러 대학의 반도체 계약학과에 동시에 지원하는 경우는 늘어난 것으로 나타났다.
8일 진학사에 따르면 반도체 계약학과 지원자 중 의약계열을 함께 지원한 비율은 2025학년도 45.5%에서 2026학년도 39.3%로 6.2%포인트(p) 낮아졌다. 분석 대상 인원은 2025학년도 387명에서 2026학년도 549명으로 늘었다.
분석 대상은 실제 수시 지원 대학을 공개한 수험생 가운데 고려대·서강대·성균관대·연세대·한양대 반도체 계약학과 지원자다.
진학사는 이 같은 변화가 의대 모집 규모 변화에 따른 상위권 자연계 수험생의 지원 전략 조정과 관련이 있다고 분석했다. 의대 모집인원이 한시적으로 크게 늘었던 2025학년도에는 의약계열과 반도체 계약학과를 함께 지원하는 사례가 상대적으로 많았지만 2026학년도에는 지원 가능성을 현실적으로 따지는 흐름이 강해졌다는 것이다.
반대로 반도체 계약학과를 여러 대학에 함께 지원하는 비율은 늘었다. 2026학년도 반도체 계약학과 지원자 가운데 다른 대학 반도체 계약학과에도 지원한 수험생은 152명으로 27.7%였다. 2025학년도 103명 26.6%보다 소폭 증가했다.
반도체 계약학과를 3개 이상 지원한 학생 비율도 2025학년도 6.7%에서 2026학년도 9.7%로 높아졌다. 지원자 1인당 평균 반도체 계약학과 지원 개수는 1.36개에서 1.40개로 늘었다.
전체 지원 구성에서도 변화가 확인됐다. 반도체 계약학과 지원자의 전체 지원 건수 중 반도체 계약학과 비중은 2025학년도 25.5%에서 2026학년도 26.4%로 증가했다. 반면 의약계열 비중은 같은 기간 25.6%에서 20.4%로 낮아졌다.
우연철 진학사 입시전략연구소장은 "2027학년도에는 의대 모집인원이 지난해보다 증가했지만 증가 인원의 상당수가 지역 선발 중심인 만큼 최상위권 자연계열 수험생 전반의 지원 흐름에 미치는 영향은 제한적일 수 있다"며 "반도체 산업의 지속적인 성장과 삼성전자·SK하이닉스 계약학과에 대한 높은 선호도가 맞물려 의약계열과의 병행 지원은 줄고 반도체 계약학과를 여러 대학에 함께 지원하는 전략이 더욱 뚜렷해질 것으로 예상된다"고 전망했다.
jane94@newspim.com