서강대 학종 '일반Ⅱ' 신설·성균관대 수능최저 변화…2027 수시 지원 전략 변수

AI 핵심 요약beta
- 서강대·성균관대가 8일 2027학년도 수시 전형을 개편했다
- 서강대는 일반전형을 둘로 나누고 성균관대는 전형명과 모집단위를 넓혔다
- 성균관대 융합인재전형은 수능최저 신설로 지원전략 변화가 필요하다
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성균관대 탐구 2과목 평균 반영…융합인재 수능최저 신설
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 서강대와 성균관대 수시모집에서 학생부종합전형 변화와 수능최저학력기준 조정이 주요 변수로 작용할 것이라는 입시업계 전망이 나왔다.
8일 이투스에듀에 따르면 서강대는 2027학년도 수시모집에서 기존 학생부종합 일반전형을 일반전형Ⅰ과 일반전형Ⅱ로 나눠 선발한다. 두 전형 모두 서류 100%로 평가하지만 모집 단위에는 차이가 있다.
일반전형Ⅰ은 개별 전공 모집 단위를 중심으로 선발하고 일반전형Ⅱ는 인문학부 사회과학부 지식융합미디어학부와 인문학기반자유전공학부 SCIENCE기반자유전공학부 AI기반자유전공학부 등 학부 단위 6개 모집 단위에서만 학생을 뽑는다.
이 때문에 일반전형Ⅱ 지원자는 전공보다 학부 단위의 성격과 교육과정에 대한 이해를 갖추는 것이 중요할 것으로 보인다. 일반전형Ⅰ과 일반전형Ⅱ는 중복 지원이 가능해 지원 조합을 세밀하게 설계할 필요가 있다.
성균관대는 기존 융합형과 탐구형전형 명칭을 각각 융합인재전형과 탐구인재전형으로 바꾸고 선발 모집 단위를 확대했다. 2026학년도까지 일부 모집 단위는 특정 학생부종합전형으로만 선발했지만 2027학년도부터는 두 전형 모두에서 선발하는 모집 단위가 늘었다.
자유전공계열은 기존 성균인재전형 중심 선발에서 융합인재전형과 탐구인재전형까지 포함한 3개 학생부종합전형 선발 구조로 바뀐다. 경영학과도 2027학년도부터 융합인재전형과 탐구인재전형에서 모두 선발한다.
성균관대 융합인재전형에는 수능최저학력기준이 신설된다. 또 2026학년도까지 탐구 1과목과 탐구 2과목을 각각 별도 영역처럼 활용할 수 있었지만 2027학년도부터는 탐구 2개 과목 평균을 반영해 국어 수학 영어 탐구 등 4개 영역 체계로 바뀐다.
김병진 이투스 교육평가연구소장은 "성균관대 지원 시 융합인재전형은 학업 수월성과 충실성, 탐구인재전형은 탐구 확장성과 주도성을 중심으로 전략을 세워야 한다"며 "성균인재전형 자유전공계열과 글로벌AI융합학부의 1단계 선발 배수가 5배수에서 7배수로 확대된 점도 면접 경쟁력 판단 요소"라고 진단했다.
jane94@newspim.com