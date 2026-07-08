중부권 최대 에너지 전시 '뉴에너지 페어 오송' 개막...사흘간 진행

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 8일 청주오스코에서 에너지전시회 NEO 2026을 개막했다
- 전시회에서는 태양광·수소·ESS 등 차세대 에너지 기술을 선보였다
- 대청댐·충주댐 수열 활용 RE100 클러스터 조성 협약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주에서 대한민국 에너지 산업의 미래를 조망하는 대규모 전시회가 막을 올렸다.
국내외 주요 기업과 공공기관, 전문가들이 대거 참여해 차세대 에너지 기술과 정책 방향을 공유하는 가운데 지역 기반 에너지 전환 모델 구축에도 관심이 쏠린다.
8일 충북도에 따르면 '2026 뉴에너지 페어 오송(NEO 2026)'이 이날 청주오스코(OSCO)에서 개막해 오는 10일까지 사흘간 진행된다.
이번 행사는 중부권 최대 규모의 에너지 전문 전시회로 산업·학계·공공 부문이 함께 참여하는 종합 에너지 플랫폼으로 마련됐다.
이날 오전 열린 개막식에는 신용한 충북지사, 금한승 기후에너지환경부 제1차관, 이종배·이광희 국회의원, 이장섭 청주시장, 이동석 충주시장 등 주요 인사와 한국수자원공사, 한국전력공사 충북본부 관계자들이 참석했다.
전시장에는 현대자동차, LG에너지솔루션, LG전자, 원익머트리얼즈 등 대기업과 에너지 전문 기업들이 참여해 100여 개 기관·기업, 200여 개 부스 규모로 최신 기술을 선보인다.
참가 기업들은 차세대 태양광 모듈, 수소 모빌리티, 대용량 에너지저장장치(ESS) 등 핵심 기술을 공개하며 K-에너지 경쟁력을 강조했다.
특히 개막식에서는 대청댐과 충주댐의 수열을 활용한 '중부권 수열에너지 RE100 클러스터 조성' 다자간 업무협약이 체결돼 주목을 받았다.
해당 사업은 지역 수자원을 기반으로 재생에너지 사용을 확대하는 모델로, 실질적인 RE100 이행을 촉진할 것으로 기대된다.
행사 기간에는 수소 신산업과 액화수소 인프라, ESS 기술, 분산·재생에너지 활성화 등 다양한 주제를 다루는 컨퍼런스와 세미나가 이어진다.
이와 함께 배터리 산업 취업을 지원하는 '배터리 JOB 콘서트', 창업 생태계를 조망하는 '에너지 스타트업 스테이지', '에너지전환 토크콘서트' 등 대중 참여형 프로그램도 마련됐다.
신용한 지사는 "뉴에너지 페어 오송은 재생에너지 전환 정책을 지역에서 구현하는 현장 플랫폼"이라며 "태양광, 수소, 이차전지 등 핵심 산업을 아우르는 이번 전시회가 글로벌 에너지 비즈니스 플랫폼으로 성장하도록 지원하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com