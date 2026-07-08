삼성전자, AI 서버용 SSD 'PM1763' 양산 시작

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 8일 AI 인프라용 PCIe 6.0 SSD PM1763 양산을 시작했다
- PM1763은 9세대 V낸드·4나노 컨트롤러로 속도·전력 효율을 전작 대비 대폭 개선했다
- 액체 냉각·PQC 암호·TDISP 기술로 고부하 환경 성능과 보안을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 인프라에 최적화된 PCIe 6.0 기반 기업용 SSD 'PM1763'의 양산을 시작했다고 8일 밝혔다.
PM1763은 9세대 V낸드와 4나노 기반 컨트롤러를 탑재했다. 4TB, 8TB, 16TB 세 가지 용량으로 제공되며, 16TB 제품 기준 연속 읽기·쓰기 속도는 각각 초당 최대 2만8400MB, 2만1900MB다. 이는 전작 'PM1753' 대비 약 2배 향상된 성능이다.
40GB 크기의 대형 언어모델을 약 1.4초 만에 전송할 수 있어 가속기와 프로세서 간 데이터 지연을 최소화한다. 최근 AI 학습과 추론에 필요한 데이터량이 급증하면서 신속한 데이터 제공이 AI 인프라의 핵심 요소로 부각되고 있다.
PM1763은 차세대 AI 서버의 액체 냉각 환경에 최적화됐다. 콜드 플레이트를 소자에 직접 부착하는 D2C 냉각 방식을 활용해 고부하 환경에서도 성능 저하 없이 최고 성능을 유지할 수 있다. 전력 효율도 전작 대비 1.8배 이상 향상돼 데이터센터 운영 비용 절감에 도움이 된다.
보안 측면에서는 PQC 암호화 알고리즘으로 양자 컴퓨팅 해킹을 방지하고, TDISP 기술로 가상화 환경에서 데이터 통로를 보호한다.
kji01@newspim.com