[모닝 리포트] "효성티앤씨, 견조한 업황 감안 과도한 저평가"

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 8일 효성티앤씨 리포트에서 현재 주가가 과도한 저평가 국면이라 밝혔다
- 스판덱스 증설이 제한적이라 가동률이 상승하며 산업 펀더멘털과 실적 개선 방향성이 유효하다고 분석했다
- 목표주가는 43만원으로 하향했지만 PBR 0.7배 수준의 저평가와 우호적 영업환경을 감안할 때 주가는 재차 우상향할 전망이라 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = NH투자증권은 8일 효성티앤씨 리포트를 통해 "견고한 펀더멘털을 감안하면 현재 주가 수준은 과도한 저평가 국면"이라고 밝혔다.
최영광 애널리스트는 "효성티앤씨의 중장기 실적 개선 방향성은 유효하고, 2027년에도 스판덱스의 견조한 수급 밸런스는 지속될 전망"이라며 "높아진 밸류에이션 매력에 주목할 필요가 있다"며 이같이 분석했다.
아래는 리포트 주요 내용이다.
▶ 견고한 산업 펀더멘털과 실적 개선 방향성 유효
투자의견 Buy 유지. 스판덱스 증설은 2026년 중에는 전무. 2027년에는 12.5만톤 수준으로 예상되나, 수요 증분을 감안한 가동률(수요/생산능력)은 2026년 77.5%에서 2027년 78.6%로 높아지는 바 수급 밸런스 개선은 지속될 것
최근 스판덱스 가격은 횡보하고 있는데, 이는 산업 펀더멘털 훼손이 아닌 계절적 비수기 영향 때문. 전방 시장의 재고가 역사적 최저치 수준으로 낮은 점을 감안 시 하반기 비수기 효과는 예년 대비 약할 것. 향후 원단 업체들의 가동률 회복 시 강한 구매 수요 반등이 나타날 전망
목표주가는 43만원으로 20.4% 하향(기존 54만원)하는데, 최근 반도체 중심으로의 주식시장 수급 쏠림 및 화학 업종 소외 현상 심화를 감안해 타깃 멀티플에 10% 할인율을 부여한데 기인(특수가스 외 사업부 타깃 멀티플 5.8배→5.3배)
▶ 과도한 주가 조정으로 밸류에이션 매력 확대
견조한 산업 펀더멘털을 감안하면 2026년 PBR 기준 0.7배에 불과한 효성티앤씨의 현재 주가는 과도하게 저평가된 수준으로 판단. 최근 가파른 주가 조정이 있었으나, 오히려 높아진 밸류에이션 매력과 우호적인 영업환경, 업종 내 차별화된 효성티앤씨의 실적 개선 흐름 등을 반영하며 향후 주가는 재차 우상향할 전망
tack@newspim.com