전재수 부산시장, 중국 총영사와 만나 경제·관광 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 7일 주부산 중국 총영사를 접견해 교류 확대를 논의했다.
- 양측은 경제·통상, 해양, 관광·문화 분야 협력 강화 필요성과 방향을 논의했다.
- 전재수 시장과 진일표 총영사는 교류를 통해 공동 발전과 시민 상호 이해 증진을 약속했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 중국 지방정부와의 교류 확대 방안을 논의하며 경제·관광 협력 강화에 나섰다.
시는 전재수 시장이 전날 시청 국제의전실에서 진일표 주부산 중국 총영사를 접견하고 양 지역 간 협력 확대 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.
이날 면담에서는 경제·통상, 해양, 관광, 문화 등 다양한 분야에서의 교류 확대 필요성과 협력 방향이 주요 의제로 다뤄졌다.
전 시장은 진 총영사에게 환영 인사를 전하며 부산과 중국이 경제·통상, 문화, 관광 등 다양한 분야에서 오랜 기간 긴밀한 관계를 이어온 파트너라고 소개했다. 시는 1993년 상하이시와 자매결연을 체결한 이후 선전, 톈진, 충칭, 베이징, 광저우 등 중국 6개 도시와 교류를 이어왔고 닝보·칭다오 등과도 해양·경제 분야 협력 기반을 구축해 왔다.
전 시장은 "중국 관광객이 부산 관광 활성화에 중요한 비중을 차지하고 있다"면서 "최근 부산에서 열린 세계적인 문화 행사를 계기로 도시 인지도가 높아진 만큼 중국 관광객이 보다 편리하게 다양한 경험을 할 수 있도록 관광 환경을 개선하고 편의를 높이는 데 힘쓰겠다"고 강조했다.
진일표 총영사는 "부산은 중국 여러 도시와 활발한 교류를 이어오고 있는 세계적인 항만도시이자 의료와 교육 분야에서도 경쟁력을 갖춘 도시"라며 "부산시와 함께 부산과 중국 지방정부 간 경제·통상, 해양, 관광, 문화 등 다양한 분야에서 교류와 협력이 한층 더 발전하기를 기대한다"고 화답했다.
전 시장은 "부산과 중국 지방정부 간 교류가 양 지역 공동 발전과 시민 간 상호 이해를 넓히는 기반"이라며 "주부산 중국 총영사관과 긴밀히 협력해 실질적인 성과를 만들어갈 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com