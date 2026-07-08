부산시, 부경대·재료연과 해양AI소재연구센터 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 부경대·재료연과 해양AI소재연구센터 구축 업무협약을 체결했다.
- 센터는 2027년부터 1센터3연구실 체제로 AI 기반 해양소재 설계·공정자동화·부품성능평가를 수행한다.
- 부산시·부경대·재료연은 행정지원·연구공간·원천기술 개발을 맡아 해양 신산업과 스마트·친환경 해양모빌리티 기반을 강화한다.
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친환경 소재·자동화 개발 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양 신산업 육성을 위해 국립부경대학교, 한국재료연구원과 함께 인공지능 기반 해양소재 연구 거점인 해양AI소재연구센터를 구축한다.
시는 8일 오전 11시 30분 국립부경대학교 대학본부 3층 접견실에서 국립부경대학교, 한국재료연구원과 해양AI소재연구센터 구축을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
시는 이번 협약을 통해 전통적인 해양·수산 및 조선 전후방 산업에 인공지능(AI) 기술을 접목해 차세대 해양산업을 발굴하고 글로벌 스마트·친환경 해양 모빌리티 시장 변화에 대응하는 디지털 혁신 기반을 마련한다는 계획이다.
설립되는 연구센터는 국립부경대학교 용당캠퍼스 첨단실험실습관 301호에 조성된다. 오는 10월까지 리모델링을 마친 뒤 615㎡ 규모의 실험실과 사무공간을 갖추고 2027년부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.
연구센터는 국립부경대학교와 한국재료연구원 연구진이 참여하는 1센터 3연구실 체제로 운영된다. 해양산업 전반의 AI 기반 디지털 전환을 목표로 각각 에너지·소재 설계, 공정 자동화, 부품 성능 평가 분야를 담당한다.
해양AI에너지소재연구실은 해양 특화 친환경 에너지 소재와 내부식·방오 소재의 AI 기반 설계를 수행한다. 해양AI공정자동화연구실은 선체 도장 로봇, 스마트 정비, 자율이동체를 연계한 자동화 공정 개발을 추진한다. 해양AI부품성능평가연구실은 정비 데이터 기반 스마트 부품 수명 예측과 디지털 트윈 검증 기술 확보에 나선다.
역할 분담도 이뤄졌다. 부산시는 연구센터의 안정적인 구축과 운영을 위한 행정 지원을 담당하고 국비 및 초광역 협력사업 유치에 나선다. 국립부경대학교는 연구 공간 제공과 지역·산업·학계를 연계한 협력 연구를 수행하며 한국재료연구원은 첨단 해양 소재 분야 핵심 원천기술 개발과 대형 연구개발(R&D) 과제 기획을 맡는다.
시는 이번 협약이 각 기관의 전문성과 인프라를 바탕으로 전통 전략산업의 고도화를 추진하고 미래 해양산업 가치사슬을 구축하는 지·산·학·연 협력 기반이 될 것으로 보고 있다.
전재수 시장은 "연구센터에서 창출될 첨단 원천기술과 대형 연구개발 성과가 친환경 에너지 소재 설계, 로봇 공정, 디지털 트윈 기반 검증으로 확산돼 관련 전후방 첨단 기업들을 부산으로 끌어들이는 촉매 역할을 하길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com