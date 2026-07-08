서울시, 국민권익위와 '불법 주정차' 해결 위한 기획조사 실시

AI 핵심 요약beta
- 서울시 시민감사옴부즈만위가 8일 불법주정차·보도적치물 해소 기획조사에 나섰다
- 국민생각함 설문에서 불법주정차 신고·단속기준 개선 요구가 가장 많았다
- 두 기관은 현장조사와 의견수렴으로 보행환경 개선방안 마련에 나선다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 시민감사옴부즈만위원회(위원회)는 국민권익위원회와 불법주정차·보도적치물 문제 해소를 위한 기획조사에 나선다고 8일 밝혔다.
올해 두 기관이 지난 6월11일~20일 국민권익위의 정책참여 플랫폼 '국민생각함'을 통해 기획조사 과제 선정을 위한 설문을 진행한 결과 '불법주정차 신고·단속기준 개선'이 가장 심각한 문제로 나타났다.
▲임대주택 전세보증금 보호체계 개선 ▲귀갓길 등 안전 사각지대 개선 ▲점포 적치물 등 보행방해물 처리 개선 ▲마라톤 등 도심행사 교통통제 개선 등이 뒤를 이었다.
주관식 문항으로 제안된 의견을 보면 불법주정차 해결과 관련해서는 '상습·고의위반 시 견인·과태료 상향, 소화전·어린이 보호구역 단속 강화'를 요구하는 의견이 가장 많았다. 신고절차 간소화와 단속기준 명확화, 공영주차장·거주자우선주차 확충을 요구하는 의견도 다수였다.
설문조사 결과를 바탕으로 두 기관은 불법주정차·보도적치물 문제 해소를 기획조사 과제로 선정했다. 이번 달부터 민원빈발지역을 찾아 현장조사를 실시하고 관련기관과 시민의견을 폭넓게 수렴해 시민이 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 개선방안을 마련에 나선다.
조덕현 서울시 시민감사옴부즈만위원회 위원장은 "시민이 직접 선택한 생활불편 문제를 중앙과 지방이 협력해 해결한다는 점에서 이번 기획조사는 의미가 크다"며 "서울시가 국민권익위와 협업해 추진하는 이번 조사를 통해 불법주정차와 보행방해물 등 시민 체감도가 높은 문제를 실질적으로 개선하고 안전한 보행안전환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.
"정일연 국민권익위원장은 "이번 기획조사는 시민이 직접 선택한 문제를 중앙과 지방의 고충민원처리기관(옴부즈만)이 함께 해결하는 새로운 방식의 민원-정책 선순환 모델"이라며 "앞으로도 지방의 고충민원처리기관인 시민고충처리위원회를 기반으로 주민 삶의 문제를 실질적으로 해결할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 강조했다.
100wins@newspim.com