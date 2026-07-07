'고용위기 선제대응지역' 울산 남구 6개월 연장…인천 제물포구 신규 지정

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 7일 울산 남구 지원을 6개월 연장했다
- 울산 남구와 여수·서산 등 3곳이 1년간 선제 지원받게 됐다
- 인천 제물포구는 동구 편입으로 1년간 신규 지정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
석유화학 업황 부진…주요 지역 3곳 모두 1년 지원
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 울산 남구가 6개월 더 고용위기 선제대응지역 지원을 받는다. 인천 제물포구는 고용위기 선제대응지역으로 신규 지정됐다.
고용노동부는 이 같은 내용의 2026년도 제5차 고용정책심의회 심의·의결 결과를 7일 공개했다.
고용위기 선제대응지역은 고용 사정이 급격히 악화가 우려되는 지역을 선제적으로 지정해 대응하는 제도다. 해당 지역에는 고용유지지원금, 직업능력개발지원사업, 생활안정자금융자 등 다양한 정부 지원 사업의 지원 요건 및 우대 혜택이 제공된다.
울산 남구의 고용위기 선제대응지역 지정 기간은 내년 1월 11일까지로 6개월 연장됐다. 해당 지역은 지난 1월 고용위기 선제대응으로 신규 지정돼 6개월간 지원받기로 한 바 있다. 이번 기간 연장은 석유화학산업의 사업재편에 따른 고용불안 우려와 중동전쟁으로 인한 지정학적 리스크 증가 등 업계와 지역의 가중된 어려움을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.
울산 남구가 추가 지원을 받게 되면서 전남 여수와 충남 서산을 포함한 국내 주요 석유화학 산업단지 지역 3곳 모두 1년간 고용위기 선제대응지역 지원을 받게 됐다.
인천 제물포구는 1년간 고용위기 선제대응지역으로 신규 지정됐다. 앞서 노동부는 지난 4월 철강산업 침체로 어려움을 겪던 인천 동구를 고용위기 선제대응지역으로 분류했는데, 이달 1일자로 인천 동구가 제물포구에 편입된 데 따른 조치다.
김영훈 노동부 장관은 "글로벌 경쟁 심화와 통상환경 변화 등 대내외 불확실성이 지속되면서 지역의 고용상황이 매우 엄중한 시기"라며 "고용불안을 겪는 지역의 노동자들이 실질적인 고용 회복을 체감할 수 있도록 적극 지원하는 한편 지역 고용 동향을 면밀하게 모니터링하여 위기 상황 발생 시 신속하게 대응하는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com