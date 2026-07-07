민형배 "반도체 클러스터 조성, 모든 행정 역량 쏟겠다"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 7일 반도체 클러스터를 점검했다.
- 광주 군공항 등 부지·전력·용수 준비를 살폈다.
- 총 800조원 투입 사업에 행정력을 총동원하겠다고 했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 호남권 반도체 클러스터의 신속한 조성을 위해 행정력을 총동원하고 있다.
7일 전남광주특별시에 따르면 민 시장은 이날 광주 군공항, 장성 신장성변전소 예정부지, 화순 동복댐을 잇따라 찾아 부지·전력·용수 등 인프라 준비 상황을 점검했다.
전날 청와대 '메가프로젝트 민관합동 점검회의'에서 광주 군공항 부지가 최종 확정된 데 따른 후속 조치다.
삼성전자와 SK하이닉스는 이곳에 총 800조원을 투입해 약 250만평(820만㎡) 규모의 반도체 팹 4기를 건설할 계획이다.
민 시장은 "지방 정부의 역량과 의지가 중요하다는 이재명 대통령의 말을 무겁게 받아들인다"며 "이 대통령과 정부가 역사적 결단을 내린 만큼 지방정부도 모든 행정력을 동원해 최고 수준으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
이어 "군공항 부지의 토지 수용 절차와 인허가는 최대한 속도감 있게 처리하고 전력·용수 사업도 국가와 발맞춰 지역 차원에서 빈틈없이 지원하겠다"고 약속했다.
또한 "기업이 전남광주에서 마음 놓고 투자하고 반드시 성공할 수 있도록 모든 행정 역량을 쏟겠다"며 "320만 특별시민의 미래가 걸린 사업인 만큼 부지·전력·용수 세 축이 어느 하나도 지연되지 않도록 특별시가 직접 책임지고 챙기겠다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com