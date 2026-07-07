더윈드, 컴백 카운트다운 돌입…'세컨드 윈드 : S#00' 스케줄러 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 더윈드는 7일 새 미니앨범 '세컨드 윈드' 컴백 일정 공개했다
- 더윈드는 8일부터 콘셉트 포토와 프리뷰 등 순차 공개한다
- 29일 새 앨범과 뮤직비디오를 발매하며 새로운 챕터를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드(The Wind)가 새 앨범 프로모션에 돌입하며 컴백 카운트다운을 시작했다.
소속사 팡스타엔터테인먼트는 7일 공식 SNS를 통해 더윈드의 네 번째 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00(Second Wind : S#00)' 스케줄러 이미지를 공개했다.
공개된 스케줄러는 영화관 스크린과 엔딩 크레딧을 연상시키는 디자인으로 눈길을 끌었다. 한 편의 영화가 끝난 뒤 새로운 이야기가 시작되는 듯한 연출을 통해 더윈드의 새로운 챕터를 예고하며 컴백 기대감을 높였다.
스케줄러에 따르면 더윈드는 8일 첫 번째 콘셉트의 그룹 및 유닛 포토를 시작으로 9일 멤버 포토, 10일 앨범 프리뷰를 순차적으로 공개한다. 이어 13일부터 17일까지는 '뉴 챕터(New Chapter)'를 주제로 한 두 번째 콘셉트의 멤버 포토를 선보인다.
이후 21일 세 번째 콘셉트의 그룹 및 유닛 포토, 22일 멤버 포토, 23일 트랙리스트, 24일 하이라이트 메들리, 27일 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 분위기를 끌어올린다. 새 미니앨범 '세컨드 윈드 : S#00'은 오는 29일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
앞서 더윈드는 슬레이트 콘셉트의 컴백 티저를 통해 '어 뉴 챕터 비긴스(A New Chapter Begins.)'라는 문구를 공개하며 새로운 출발을 알린 바 있다. 이번 스케줄러 역시 한 편의 작품이 완성되는 과정을 담아내며, 새 앨범을 통해 보여줄 변화와 새로운 매력에 대한 기대를 더했다.
moonddo00@newspim.com