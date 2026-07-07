충북도, SK하이닉스·셀트리온 102조 투자 '총력 지원'

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전담 TF 가동…전력·용수·인허가 '원팀 대응'

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 SK하이닉스와 셀트리온의 총 102조 원 규모 대규모 투자 유치를 계기로 전담 태스크포스(TF)를 가동하고 전력·용수 등 핵심 인프라 지원에 총력을 기울인다.

반도체와 바이오를 양축으로 한 지역 산업 구조 고도화에 속도를 내겠다는 구상이다.

'투자 지원 전담 TF 회의'. [사진=충북도] 2026.07.07 baek3413@newspim.com

충북도는 7일 도청에서 '투자 지원 전담 TF 회의'를 열고 두 기업의 투자 계획을 점검하고 애로사항 해소 방안을 논의했다고 밝혔다.

회의는 이복원 경제부지사 주재로 열렸으며 SK하이닉스 박호현 부사장과 셀트리온제약 문병관 상무를 비롯해 청주시와 한국전력 충북본부, 시행사 관계자 등이 참석했다.

충북도는 경제부지사를 단장으로 한 합동 전담 TF를 출범시키고 행·재정 지원, 입지 지원 등 6개 실무반을 구성해 운영할 계획이다.

공장 가동 시점까지 정기적으로 회의를 열고 필요 시 수시 대응 체계를 가동한다는 방침이다.

이날 회의에서는 대규모 첨단 생산시설 구축 과정에서 예상되는 전력 공급, 용수 확보, 인허가 절차 등 주요 현안이 집중적으로 논의됐다.

반도체와 바이오 의약품 생산시설은 투자 시기와 기반시설 확보가 사업 성패를 좌우하는 만큼 선제 대응이 필요하다는 데 의견이 모였다.

충북도는 SK하이닉스의 청주테크노폴리스 산업단지 입주를 지원하기 위해 산업단지 계획 변경 절차를 신속히 추진할 예정이다.

입주 면적 조정과 교차로 신설 등 맞춤형 계획 변경을 통해 생산 일정에 차질이 없도록 한다는 방침이다.

전력 공급 문제 해결을 위해서는 한국전력 충북본부와 협력 체계를 강화한다.

기존 P&T7 투자와 신규 M17 프로젝트에 필요한 전력을 적기에 공급하기 위해 정기 협의를 이어갈 계획이다.

이복원 경제부지사는 "기업의 대규모 투자가 차질 없이 진행되도록 충북도와 청주시, 한전 등 유관기관이 원팀으로 협력하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com