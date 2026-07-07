안양윌스기념병원 AI 기반 최신 MRI 장비 도입 영상 진단 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 안양윌스기념병원이 7일 AI 기반 최신 MRI를 도입했다
- 새 장비는 영상 품질 향상·검사 시간 단축에 도움 된다
- 척추·관절 질환 진단 정확도와 환자 검사부담 완화 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 안양윌스기념병원은 인공지능(AI) 기반 최신 MRI 장비를 도입하며 영상 진단 역량 강화에 나섰다고 7일 밝혔다.
보건복지부 지정 척추전문병원 안양윌스기념병원은 AI 딥러닝 기반 최신 MRI 장비인 'SIGNA Works Explorer 1.5T'를 도입했다.
이번에 도입한 SIGNA Works Explorer 1.5T는 AI 기반 딥러닝 영상 재구성 기술을 적용해 기존 MRI 검사보다 영상 품질을 높이고 검사 시간을 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 장비다.
이를 통해 환자의 검사 부담을 낮추고 의료진은 보다 선명한 영상을 바탕으로 정확한 진단과 치료 계획 수립이 가능하다.
안양윌스기념병원은 이번 MRI 장비 도입을 통해 척추·관절 질환 진단의 정확도와 효율성을 높이고 환자 중심의 검사 환경을 강화할 계획이다.
특히 검사 시간이 단축되면 장시간 누워 있어야 하는 환자의 불편을 줄일 수 있어 고령 환자, 소아 환자를 비롯해 통증이 심한 환자에게도 도움이 될 것으로 기대된다.
이동찬 병원장은 "정확한 진단은 치료의 시작이자 환자 안전을 지키는 가장 중요한 과정"이라며 "AI 기반 최신 MRI 장비 도입을 통해 환자들이 보다 빠르고 정확한 검사를 받을 수 있는 환경을 마련했다"고 말했다
한편 MRI는 자기장과 고주파를 이용해 인체 내부를 영상화하는 검사 장비로 방사선 노출 없이 뇌, 척추, 관절, 근육, 인대 등 다양한 부위를 정밀하게 확인할 수 있다.
특히 척추질환과 관절질환의 진단에서 병변의 위치와 신경 압박 정도, 연부조직 상태 등을 파악하는 데 중요한 역할을 한다.
ssamdory75@newspim.com