'우리들의 발라드2' 탑백귀 모집 시작…새 발라드 스타 함께 뽑는다

AI 핵심 요약beta
- SBS가 하반기 오디션 우리들의 발라드2 탑백귀를 7일 모집했다
- 지난 시즌 우리들의 발라드는 높은 시청률과 넷플릭스 톱10 등으로 발라드 열풍을 일으켰다
- 탑백귀는 7일부터 26일까지 신청 가능하며 추첨 선정 시 다음달 1라운드 녹화에 참여한다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 올 하반기에 돌아오는 SBS 초대형 오디션 프로젝트 '우리들의 발라드2'가 지난 시즌에 이어 새로운 스타를 함께 발굴해 줄 대한민국 남녀노소 대표 '탑백귀'를 공개 모집한다.
지난해 첫 시즌을 방송했던 '우리들의 발라드'는 평균 나이 18.2세 참가자들의 목소리로 재탄생한 시대별 발라드 명곡 무대로 모두의 공감과 감동을 자아내며 대한민국을 '발라드 열풍'으로 물들인 바 있다.
특히, 시즌1은 전 회차 '2049 시청률' 1위, 전 회차 넷플릭스 한국 시리즈 톱10 진입, 온라인 클립 누적 조회수 1억뷰 돌파 등 시청률과 화제성을 모두 잡았고, 우승자 이예지를 비롯해 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민, 송지우, 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 정지웅, 제레미 등 톱12는 골고루 사랑 받으며 전국투어 콘서트 매진 행렬을 기록하는 등 큰 화제가 됐다.
이번 시즌 역시 감성적인 가요를 사랑하는 시청자라면, 또 누구보다 먼저 '확신의 대중픽'을 알아봤다고 자부한다면 남녀노소 누구나 '탑백귀' 신청이 가능하다. 신청 기간은 오늘(7일)부터 26일까지이며, 자세한 신청 방법은 '우리들의 발라드2' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 추첨을 통해 탑백귀 선정이 되면 다음달 8일과 9일 진행되는 1라운드 녹화에 참여한다.
'오디션 명가' SBS와 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 최고의 매니지먼트사 SM C&C가 함께 참여하는 대형 프로젝트 오디션 '우리들의 발라드2'는 올 하반기에 SBS에서 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com