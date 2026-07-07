의왕시청소년수련관 '미디어교육 평생교실' 공모 선정...AI 교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 의왕시청소년재단이 7일 생성형AI 미디어교육을 위한 2026 미디어교육 평생교실 사업에 선정됐다고 밝혔다.
- 의왕시청소년수련관은 이달 30일까지 초등 5~6학년 20명을 대상으로 인공지능·콘텐츠 제작 등 프로젝트형 체험 교육을 진행한다.
- 수련관은 이번 교육을 통해 청소년들의 AI 활용 역량과 창의력, 디지털 시민 소양을 키우고 관련 프로그램을 확대해 나가겠다고 했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시청소년재단은 산하 의왕시청소년수련관 방과후아카데미가 한국언론진흥재단이 주관하는 '2026 미디어교육 평생교실' 공모 사업에 선정됐다고 7일 밝혔다.
이번 사업은 초등 방과후아카데미 청소년들이 생성형 인공지능(AI)을 올바르게 이해하고 활용할 수 있도록 돕는 미디어 리터러시 교육 프로그램이다.
교육은 이달 30일까지 매주 목요일 총 5회(10차시)에 걸쳐 의왕시청소년수련관에서 진행되며 방과후아카데미 소속 5~6학년 청소년 20명이 참여한다.
주요 교육 내용은 ▲인공지능의 발전과 직업의 변화 이해하기▲생성형 AI를 활용한 이미지·영상 콘텐츠 제작▲인공지능 뮤직비디오 기획 및 제작 등 프로젝트형 체험 활동으로 구성됐다.
참가 청소년들은 콘텐츠 기획부터 제작, 발표까지 전 과정을 직접 경험하며 AI 활용 역량과 창의력, 협업 능력을 기르게 된다.
수련관 측은 청소년들이 다양한 생성형 AI 플랫폼을 통해 미디어를 비판적으로 수용하고 창의적으로 표현함으로써 디지털 시민 소양을 기르고 미래 직업에 대한 이해도도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이누리 의왕시청소년수련관 방과후아카데미 담당은 "이번 교육은 청소년들이 생성형 AI를 올바르게 이해하고 직접 활용하며 미래사회에 필요한 디지털 역량을 키우는 좋은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 AI와 디지털 기술을 접목한 교육 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com