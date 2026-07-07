진도군, 여름침수 선제대응…빗물받이 1308곳 정비

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 7일 진도읍 배수시설 정비에 나섰다.
- 빗물받이 1308개소와 암거블록 3개소를 준설한다.
- 집중호우와 태풍 대비해 3차례 단계별 정비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 집중호우와 태풍에 대비해 진도읍 도시계획도로 배수시설 전면 정비에 나섰다.
7일 진도군에 따르면 군은 여름철 시가지 침수 피해를 줄이기 위해 '진도읍 도시계획도로 배수로 준설 사업'을 추진 중이다.
사업은 도시개발과가 맡아 빗물받이 1308개소와 암거블록 3개소를 대상으로 진행된다.
군은 토사 퇴적이 잦은 빗물받이에 대해 우기 전과 후 태풍 이후 등 3차례에 걸쳐 단계별 준설을 실시한다. 현재 1차 준설은 완료된 상태다.
상습 침수 구간인 회전교차로에서 보건소 구간 사정리 마을회관 인근 서외리 공영주차장 일대에서는 암거 준설 공사가 진행 중이다.
군은 집중호우 이후 2차 준설을 이어가고 태풍 종료 후 3차 작업을 실시해 배수 기능을 유지할 계획이다.
진도군 관계자는 "국지성 호우가 잦아지는 상황에서 사전 정비와 지속 관리로 침수 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com