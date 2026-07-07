경남도, 계란 가격 안정 긴급 현장 점검…평년 대비 18.2% 상승

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 8일 계란값 안정을 위해 산란계 농가와 유통업체를 긴급 점검했다.
- AI와 사료비 인상 여파로 계란 가격이 전년보다 8.5%, 평년보다 18.2% 높게 형성됐다.
- 도는 생산·유통 전 과정 가격 구조를 분석해 공급 확대·할인 지원 등 정부 대책이 현장에서 작동하도록 하겠다고 밝혔다.
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공급 확대·할인 지원 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생과 고환율·고유가에 따른 사료비 인상으로 생산비가 뛰면서 계란 가격 상승세가 이어지자 경남도가 계란값 안정을 위한 긴급 현장 점검에 나선다.
경남도는 오는 8일 대한산란계협회 경남도지회, 농협경제지주 경남본부와 합동으로 도내 주요 산란계 농가와 대형 유통업체를 방문해 계란 생산·유통 실태를 점검한다고 7일 밝혔다.
점검반은 산란계 사육 현황과 생산 동향, 산지 출하 가격, 소비자가격 반영 실태 등 생산에서 소매까지 전 과정을 대상으로 가격 형성 구조를 들여다볼 계획이다.
현재 계란 가격은 전년 동월 평균 대비 8.5%, 평년 대비 18.2% 높은 수준을 유지하고 있다. 한국농수산식품유통공사 기준 XL 규격 30개 소매가격은 평년 6,415원에서 최근 7,583원으로 올랐다.
도는 다음 달부터 산란계 사육 마릿수 회복으로 계란 생산량이 늘어날 것으로 보고 있다. 이에 따라 생산 증가분이 실제 소비자 가격 안정으로 연결되는지 확인하기 위해 가격 상승 요인과 유통 구조를 면밀히 분석할 방침이다.
주요 점검 항목은 산지 출하 가격 및 생산비 현황, 사육 밀도 개선 등 산란계 생산 동향, 생산량 증가분의 소매가격 반영 여부, 경남 지역 내 계란 수급 상황 등이다.
도는 이번 점검 결과를 토대로 공급 확대, 계란 할인 지원 강화 등 중앙정부의 가격 안정 대책이 현장에서 제대로 작동할 수 있도록 관계 기관과 협력해 대응을 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com