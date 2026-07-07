동해시, 민선9기 시정 운영체계 본격 가동…3대 미션·6대 비전 추진

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 7일 민선9기 시정운영을 본격 가동했다
- 이정학 시장은 보고방식을 토론형으로 전환했다
- 시는 해양경제·미래산업·응급의료 강화에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 민선9기 시정구호인 '새로운 동해시, 시민과 함께 여는 미래'를 중심으로 시정 운영체계를 본격 가동했다고 7일 밝혔다.
이정학 시장은 하반기 주요업무계획 보고에 앞서 "민선9기의 방향은 시민이 체감하는 변화를 만드는 것"이라며 업무보고를 부서별 심층 토론 방식으로 전환하기로 했다. 이번 논의는 핵심 현안과 시정과제를 중심으로 진행됐다.
민선9기는 글로벌 해양도시, 예산 1조 원 시대, 응급의료 30분 책임도시를 3대 미션으로 설정하고 ▲성장하는 해양경제 ▲신뢰받는 책임행정 ▲도약하는 미래산업 ▲매력적인 관광문화 ▲함께하는 교육복지 ▲생명보호 안심도시 등 6대 비전을 바탕으로 시정을 추진할 계획이다.
시는 AI·데이터 기반 미래산업 육성과 대규모 투자유치, 해양산업 생태계 조성, 국비 확보 체계 강화를 통해 지역 성장동력을 확보하고 행정혁신을 추진할 방침이다.
응급의료 30분 책임도시 실현을 위해 지역 의료기관 및 유관기관과 협력체계를 개선하고 인근 지자체와의 연계를 모색해 지역 의료안전망 구축에 속도를 낼 예정이다.
이정학 시장은 "일방적인 보고보다 현장의 의견과 실행방안이 중요하다"며 "현재보다 미래를 위한 일, 내부보다 시민을 위한 일에 집중해 체감할 수 있는 민선9기를 함께 만들어 가자"고 말했다.
onemoregive@newspim.com