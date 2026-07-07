비 오는 날 내 손안의 소장품 꺼내 볼까…경기문화재단 '우양산 할인전' 진행

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단은 7일부터 3주간 지뮤지엄숍에서 우양산 할인전을 진행했다.
- 우양산 10종을 10% 할인하며 2만원 이상 무료배송·8만원 이상 사은품을 제공했다.
- 경기도미술관 소장 유영국 작품 활용 우산 등 뮤지엄 문화상품 매력을 알리는 계절 기획전이라 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 7일부터 3주간 경기문화재단 문화상품 온라인숍 '지뮤지엄숍' 네이버 스마트스토어에서 우양산 할인전을 진행한다고 밝혔다.
이번 할인전은 일상에서 가장 자주 사용하는 생활용품에 뮤지엄의 문화적 가치를 더한 상품을 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 기획됐다.
한여름 필수품인 우양산 10종을 10% 할인된 가격으로 선보인다. 할인 품목은 총 10종으로 어린이 우산부터 각 기관 특징이 담긴 우산 등 다양하다.
특히 이번 할인전에는 경기도미술관의 소장품인 유영국(1916-2002)의 '산(山)'을 활용해 만든 우산이 포함돼 있다.
유영국은 한국 추상미술을 대표하는 작가로 그의 작품을 간접적으로 간직하고자 하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.
또 2만원 이상 구매 고객에게는 무료 배송 혜택을 제공하며 8만원 이상 구매 고객에게는 소정의 사은품을 증정한다.
상품 구매 및 기획전에 대한 자세한 내용은 경기문화재단 네이버 스마트스토어 '지뮤지엄숍'에서 확인할 수 있다.
경기문화재단 관계자는 "비를 피하는 생활용품을 넘어 뮤지엄의 이야기를 일상에서 함께할 수 있는 문화상품을 더 많은 분들이 경험하시길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 계절과 일상에 어울리는 다양한 기획전을 통해 지뮤지엄숍만의 매력을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
ssamdory75@newspim.com