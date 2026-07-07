충남 고유가 피해지원금 신청률 98.5%…3144억 원 지급

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 7일 고유가 피해지원금 신청을 마감했다.
- 신청률은 98.51%, 지급 규모는 3144억 원이었다.
- 도는 다음 달 31일까지 지역 소비를 독려했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도 고유가 피해지원금 신청률이 98.51%로 마감됐다. 지급 규모는 총 3144억 원으로 도는 지원금 사용 기한인 다음 달 31일까지 지역 소비로 이어질 수 있도록 홍보를 강화할 방침이다.
충남도는 고유가 피해지원금 신청 마감 결과 전체 지급 대상자 158만2093명 가운데 155만8528명이 신청했다고 7일 밝혔다.
지급 수단별 신청자는 신용·체크카드가 96만3112명으로 가장 많았다. 이어 선불카드 32만2474명, 지역사랑상품권 모바일·카드형 27만1150명, 지류형 지역사랑상품권 1792명 순으로 집계됐다.
시군별 신청률은 부여군이 99.70%로 가장 높았다. 계룡시 98.98%, 보령시 98.96%, 예산군 98.91%, 서천군 98.85%가 뒤를 이었다.
도는 신청 기간 동안 시군과 함께 찾아가는 신청 서비스, 마을방송, 이·통장 회의, 현장 홍보 등을 진행하며 신청률을 끌어올렸다.
지원 대상 여부 등에 이의가 있는 도민은 오는 17일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에서 이의 신청을 할 수 있다. 도는 심사를 거쳐 최종 지급 여부를 결정할 예정이다.
지급된 지원금은 다음 달 31일까지 사용해야 하며, 기한 내 쓰지 않은 금액은 자동 소멸된다.
도는 시군 누리집과 SNS, 문자 안내 등을 통해 사용 기한을 알리고 지역 내 소비 촉진과 부정 유통 방지에도 나설 계획이다.
충남도 관계자는 "고유가 피해지원금이 도민 생활 안정과 지역 상권 회복에 도움이 될 수 있도록 사용 안내를 강화하겠다"며 "지원금이 소멸되지 않도록 기한 안에 꼭 사용해 달라"고 말했다.
gyun507@newspim.com