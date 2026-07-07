BMW 코리아, 740i xDrive M 스포츠 프로 출시

AI 핵심 요약beta
- BMW 코리아가 7일 740i xDrive M 스포츠 프로를 출시했다
- 블랙 하이글로스와 제트블랙 휠 등 외관을 검정 테마로 꾸몄다
- 381마력 6기통 가솔린과 48V 하이브리드로 성능과 효율을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
블랙 하이글로스 마감과 M 스포츠 브레이크 탑재
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아가 7일 플래그십 세단 '740i xDrive M 스포츠 프로'를 출시했다. 국내 판매 가격은 1억8100만원(부가세 포함)이다.
이 모델은 블랙 하이글로스 마감을 차체 전반에 적용했다. 키드니 그릴과 사이드 윈도우 프레임, 사이드 미러 블레이드, 도어 핸들, 사이드 실 커버 등을 통일된 색상으로 처리했다.
21인치 제트 블랙 휠과 M 스포츠 브레이크를 탑재했으며, 후면에는 메탈릭 블랙 M 리어 스포일러를 배치했다. 리어 라이트와 뒤 범퍼 하단에 블랙 액센트 스트라이프를 더했다.
엔진은 BMW 트윈 파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진을 탑재했다. 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 5.1초 만에 가속한다. 48V 마일드 하이브리드 시스템을 적용해 가속감과 연비를 향상시켰으며, 지능형 사륜구동 시스템 xDrive로 다양한 주행 환경에서 최적의 접지력을 제공한다.
y2kid@newspim.com