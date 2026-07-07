하나은행, 손주·자녀에게 자산 이전 목적 '내맘대로 신탁 가족사랑형' 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 7일 시니어 대상 장기 자산관리 신탁 상품 '내맘대로신탁 가족사랑형'을 출시했다.
- 조부모를 관리인으로 지정해 임의 인출을 막고 대학등록금·결혼자금 등 특정 목적에 맞게 안전하게 자산을 쓰도록 설계했다.
- 10년 주기 증여세 공제한도를 활용해 수익 비과세로 절세 효과를 높이고, 메시지 전달 기능과 개편된 '내맘대로신탁'으로 상품 라인업을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 7일 '내맘대로신탁 가족사랑형'이라는 장기 자산관리 신탁 상품을 출시했다고 발표했다.
이번 상품은 시니어 세대의 경제적 여유 증가와 손주, 자녀에게 자산을 안전하게 이전하려는 필요에 따라 개발됐다.
이 신탁은 조부모를 관리인으로 지정해 관리인의 동의 없이 자금을 인출하거나 해지할 수 없도록 설계됐다. 이를 통해 자산이 대학 등록금이나 결혼 자금 등 증여자의 의도에 맞게 안전하게 사용될 수 있도록 보호한다.
또한, 이 상품은 10년 주기 증여세 공제한도를 활용하여 효율적인 절세가 가능하다. 손주와 자녀에게 10년마다 공제한도까지 증여한 후, 가족사랑형 신탁을 통해 다양한 자산으로 운영해 발생한 수익은 세금이 부과되지 않아 체계적인 자산 증식이 가능하다.
증여자는 손주나 자녀에게 전하고 싶은 메시지를 미리 등록할 수 있으며, 신탁 해지 시점에 해당 메시지가 전달되는 기능도 제공된다.
하나은행 신탁부 관계자는 "중장기적인 자산관리를 원하는 시니어 세대가 증가하고 있다"며 "하나은행은 고객의 자산을 안전하게 지키고 금융 동반자로서 시장을 선도할 것"이라고 말했다.
한편, 하나은행은 유언대용신탁 상품인 '100세신탁'을 '내맘대로 신탁'으로 개편해 모든 연령대가 이용할 수 있도록 했으며, 앞으로 차별화된 자산관리 상품을 지속적으로 출시할 예정이다.
dedanhi@newspim.com