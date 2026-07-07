네오사피엔스, AWS 글로벌 협업 프로그램 파트너로 선정

AI 핵심 요약beta
- 네오사피엔스가 7일 AWS ISV Accelerate 파트너로 선정됐다고 밝혔다다
- 이번 선정으로 AWS Marketplace 입점과 공동 영업 기회를 확보했다
- 기업 고객은 타입캐스트 API 등 도입과 결제를 AWS에서 간소화해 이용하게 됐다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 음성 생성 플랫폼 '타입캐스트'를 제공하는 네오사피엔스가 아마존웹서비스(AWS)의 공동 영업 프로그램 'AWS ISV Accelerate 프로그램'의 파트너로 선정됐다고 밝혔다.
AWS ISV Accelerate 프로그램은 AWS Marketplace에 소프트웨어를 등록한 독립 소프트웨어 개발사(ISV)가 AWS 영업 조직과 협력해 고객을 발굴하고 확보하도록 지원하는 프로그램이다. 파트너로 선정되기 위해서는 AWS Marketplace 등록, AWS Partner Central에서 특정 상태 확보, 일정 규모 이상의 공동 영업 실적 등 여러 요건을 충족해야 한다.
이번 파트너 선정을 통해 네오사피엔스는 AWS Marketplace 입점과 더불어 AWS의 파트너 네트워크를 활용한 공동 영업 기회를 확보했다.
기업 고객의 도입 절차도 간소화된다. AWS 고객은 AWS Marketplace를 통해 네오사피엔스의 음성 AI 솔루션인 '타입캐스트 API'와 대화형 에이전트를 도입할 수 있다. 비용은 기존 AWS 청구서에 합산해 결제할 수 있어 구매 및 정산 부담이 줄어든다.
네오사피엔스는 AWS와의 공동 영업 기반을 바탕으로 AI 시장의 핵심 분야인 대화형 음성 AI에 집중할 계획이다. 사람과 자연스럽게 대화하는 대화형 에이전트와 실시간 음성 생성 기술을 기업이 자사 서비스, 앱, 클라우드 환경에 쉽게 연동할 수 있도록 지원한다.
네오사피엔스 김태수 대표이사는 "이번 'AWS ISV Accelerate' 파트너 선정은 네오사피엔스가 AI 기업으로 성장하는 데 중요한 이정표"라며, "AWS의 필드 영업망과 클라우드 인프라를 바탕으로 기업 고객에게 실시간 대화형 음성 이용을 제공하고, AI 시장에서 입지를 넓힘해 나가겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com