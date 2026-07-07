전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.07 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유가 급락에도 끝나지 않은 이란 리스크…하반기 증시 '최대 변수'는 호르무즈

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이란이 전쟁 종식 MOU를 체결한 뒤 유가가 20% 급락하고 글로벌 증시가 반등했지만 중동발 리스크에 대한 경계는 이어지고 있다.
  • 전문가들은 호르무즈 해협 리스크와 미·이란 합의 지속 여부가 하반기 성장률·물가·금리·증시 등 금융시장 핵심 변수라고 진단했다.
  • 여름철 낮은 유동성 환경에서 지정학적 충격 시 유가 급등과 인플레 재확산, 중앙은행 긴축 압력, 위험자산 대규모 매도 가능성이 크다고 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

브렌트유 20% 급락에 증시 반색…"이란 리스크는 이미 가격에 반영"
"합의 유지되면 물가·금리 부담 완화" vs "깨지면 유가 재급등에 긴축 압력"
호르무즈 통행량은 회복세…"여름철 낮은 유동성이 지정학적 충격 키울 수도"
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 긴장 완화 기대에 국제유가가 급락하고 글로벌 증시가 반등했지만, 시장은 여전히 중동발 리스크를 완전히 해소하지 못한 채 경계감을 유지하고 있다.

전문가들은 하반기 금융시장의 핵심 변수로 미·이란 합의의 지속 가능성과 호르무즈 해협 리스크를 꼽고 있다.

옥스퍼드 이코노믹스의 라이언 스위트 수석 글로벌 이코노미스트는 최근 고객 노트에서 "중동 평화 합의가 하반기 시장의 핵심 변수"라며 합의 유지 여부에 따라 글로벌 금융시장 환경이 크게 달라질 수 있다고 지적했다.

◆ 유가 20% 급락에 증시 안도…"호르무즈 리스크는 아직 변수"

미국과 이란이 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방을 위한 양해각서(MOU)에 서명한 이후 국제유가는 20% 이상 급락했다. 브렌트유 선물은 배럴당 약 72달러, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 69달러 아래에서 거래되고 있다.

낮아진 유가는 에너지 비용 부담을 낮추며 인플레이션 완화 기대를 키웠고, 이는 증시 상승에도 힘을 보탰다는 분석이다.

다만 전문가들은 현재 증시가 실적이나 금리 전망뿐 아니라 투자자가 명시적으로 언급하지 않은 이란 리스크까지 이미 가격에 반영하고 있다고 보고 있다.

20년 넘게 글로벌 금융시장을 추적해온 존 킥라이터 스톤X 수석 전략가 겸 글로벌 콘텐츠 책임자는 "호르무즈 해협 리스크는 투자 모델에 이름을 올렸든 그렇지 않든 이미 하반기 전망 속에 포함돼 있다"고 말했다.

미·이란 협상은 진전을 보이고 있지만 최종 합의까지는 수주가 더 필요할 것으로 예상된다. 협상 과정에서 긴장이 다시 고조되거나 군사 충돌로 이어질 가능성도 여전히 남아 있다.

세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협에 차질이 발생할 경우 유가 상승은 곧바로 글로벌 경제 전망과 금융시장 가격 결정에 영향을 미칠 수 있다.

스위트는 "합의가 유지된다면 에너지 가격 하락에 따른 물가 안정, 중앙은행의 정책 선택지 확대, 금융시장 여건 개선, 신흥국 부담 완화라는 연쇄 효과가 나타날 것"이라고 설명했다.

반대로 합의가 깨질 경우 에너지 가격 상승은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 약화시키고, 오히려 긴축 압력으로 작용할 수 있다고 봤다.

특히 미국 무역법 301조에 따른 추가 관세 가능성이 커지는 상황에서 유가 상승까지 겹칠 경우 인플레이션 압력은 다시 커질 수 있다. 이는 원유 수입 의존도가 높은 아시아 경제와 글로벌 인공지능(AI) 부품 공급업체들의 수익성에도 부담 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.

킥라이터 역시 "호르무즈 해협 리스크는 성장률, 물가, 중앙은행 정책 방향 등 주식 가치 평가의 핵심 요소와 직접 연결돼 있다"고 강조했다.

◆ 호르무즈 통행량 회복세…"여름철 낮은 유동성이 충격 키울 수도"

호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 점차 정상화되는 모습이다.

글로벌 해운 데이터 분석업체 케이플러(Kpler)에 따르면 미국 독립기념일 연휴 기간인 지난 7월 4일 주말 동안 호르무즈 해협에서는 입·출항을 합쳐 총 108건의 선박 통과가 이뤄졌다.

다만 스위트는 중동 리스크 완화만이 증시 상승의 유일한 요인은 아니라고 강조했다.

그는 AI 투자 사이클이 예상보다 강한 흐름을 이어갈 경우 미국과 아시아 증시에 추가적인 지지력이 될 수 있다고 설명했다. 데이터센터와 전력 인프라 투자 확대 역시 현재 전망치에 반영된 수준 이상의 성장 효과를 낼 가능성이 있다고 덧붙였다.

문제는 계절적 환경이다.

역사적으로 여름철은 거래량과 변동성이 줄어드는 시기로, 통상적으로는 시장이 안정되는 경향이 있다. 하지만 지정학적 리스크가 남아 있는 상황에서는 오히려 작은 충격이 시장 변동성을 크게 키울 수 있다는 우려가 나온다.

킥라이터는 "여름철 낮은 유동성 환경에서는 지정학적 충격이 시장에 미치는 영향이 더 커질 수 있다"며 "조용한 시장 환경이 유지되지 않을 경우 위험 노출 축소가 더 큰 규모의 매도로 이어질 수 있다"고 경고했다.

스위트는 레바논 내 무력 충돌, 이란의 호르무즈 해협 내 선박 공격, 미국의 추가 공습 재개 등으로 협상 과정이 이미 한 차례 흔들린 전례를 언급하며 "지속 가능한 합의가 도출될 가능성은 동전 던지기와 같은 50 대 50 수준"이라고 평가했다.

그는 이어 "합의가 깨지는 시나리오는 여전히 현실적인 가능성으로 남아 있다"고 덧붙였다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 2분기에만 작년 2배 벌어 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 2분기 또 한 번 사상 최대 실적을 새로 썼다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대가 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 서버용 D램과 범용 메모리 수요까지 끌어올리면서 반도체 사업이 전사 실적을 사실상 견인했다. 특히 2분기 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 2배를 넘어섰다. 한 분기 만에 지난해 1년 치 이익을 훌쩍 웃도는 수익을 거둔 셈이다. 메모리 가격 상승과 공급 부족이 맞물리면서 실적 체력이 과거 메모리 슈퍼사이클 때와는 다른 수준으로 올라섰다는 평가가 나온다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 매출·영업익 모두 최대치 경신 삼성전자는 7일 연결 기준 올해 2분기 잠정실적으로 매출 171조원, 영업이익 89조4000억원을 기록했다고 밝혔다. 전 분기 대비 매출은 27.7%, 영업이익은 56.2% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 129.3%, 영업이익은 1810.3% 급증했다. 이번 영업이익은 지난해 연간 영업이익 43조6011억원의 약 2배 수준이다. 직전 분기인 올해 1분기 영업이익 57조2328억원도 크게 웃돌았다. 매출 역시 1분기 133조8734억원을 넘어 분기 기준 최대치를 다시 경신했다. ◆ AI 투자 확대에 메모리 전방위 수혜 실적 개선의 중심에는 반도체 사업이 있다. 삼성전자는 이날 잠정실적 발표에서 사업부문별 실적을 공개하지 않았지만, 증권가에서는 디바이스솔루션(DS) 부문이 전사 영업이익의 대부분을 차지했을 것으로 보고 있다. 이는 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자를 공격적으로 늘리면서 메모리 수급이 빠르게 개선된 영향이다. 엔비디아 등 주요 AI 반도체 기업을 중심으로 HBM 수요가 늘어난 데 이어, 서버용 D램과 범용 D램, 낸드까지 수요 회복세가 확산됐다. 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황도 가격 상승을 부추겼다. 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 범용 D램 평균 고정거래가격은 전월 대비 5% 상승하며 조사 시작 이후 최고 수준을 기록했다. 서버용 D램과 HBM도 AI 서버 투자 확대에 힘입어 높은 가격과 수익성을 유지하고 있는 것으로 파악된다. 업계에서는 세계 최대 메모리 생산능력을 갖춘 삼성전자가 이번 사이클의 수혜를 크게 누린 것으로 본다. HBM처럼 고부가 제품 수요가 늘어나는 동시에 범용 메모리 가격도 오르면서 메모리 사업 전반의 이익률이 개선됐다는 분석이다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] ◆ 충당금 반영하고도 90조 육박 이번 실적에서 또 하나의 변수는 반도체 사업부 특별성과급 충당금이다. 증권가는 삼성전자가 2분기 실적에 DS부문 특별성과급 지급을 위한 충당금을 반영했을 것으로 보고 있다. 앞서 삼성전자와 노사는 DS부문 특별성과급 지급에 합의했다. 증권업계에서는 관련 충당금 규모를 10조원 후반대로 추산한다. 이를 감안하면 회계상 비용을 제외한 기준의 2분기 영업이익은 100조원을 넘어섰을 가능성도 거론된다. 충당금 부담을 반영하고도 영업이익이 90조원에 근접했다는 점은 메모리 업황의 강도를 보여주는 대목이다. 단순한 가격 반등이 아니라 AI 인프라 투자 확대가 장기 공급계약과 고부가 제품 판매 확대로 이어지면서 수익 구조 자체가 개선되고 있다는 해석이 가능하다. ◆ 반도체 쏠림 커진 실적 구조 반면 완제품 사업은 반도체와 온도차를 보인 것으로 추정된다. 디바이스경험(DX) 부문은 스마트폰 사업의 계절적 비수기와 부품 가격 상승에 따른 원가 부담으로 수익성이 둔화했을 가능성이 크다. 증권가에서는 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)·네트워크 사업부의 2분기 영업이익을 5000억~1조원 수준으로 보고 있다. 1분기 신제품 출시 효과가 약해진 데다 주요 부품 가격 상승이 수익성을 압박한 것으로 풀이된다. TV와 생활가전도 수요 회복이 더디면서 실적 개선 폭이 제한적이었을 것으로 분석된다. 증권가에서는 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부 영업이익을 1000억원 미만으로 추정하고 있다. 삼성디스플레이는 전년 동기와 비슷한 5000억원 안팎, 전장 자회사 하만은 2000억~3000억원 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추산된다. kji01@newspim.com 2026-07-07 08:14
사진
호날두 '눈물의 라스트 댄스' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 크리스티아누 호날두의 마지막 월드컵이 16강에서 막을 내렸다. 포르투갈은 축구계에서 가장 뜨거운 라이벌 매치 중 하나인 '이베리아 더비(Iberian Derby)'에서 스페인의 벽을 넘지 못하고 고개를 숙였다. 스페인(FIFA 랭킹 2위)은 7일 오전 4시(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 포르투갈(7위)을 1-0으로 제압했다. 스페인은 12년 만에 월드컵 8강 무대를 밟았다. 반면 자신의 6번째 월드컵이자 마지막 무대임을 선언했던 호날두는 눈물을 보이며 씁쓸하게 그라운드를 떠났다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=포르투갈의 호날두가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 스페인과의 16강전을 마치고 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 양 팀은 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놨다. 스페인은 미켈 오야르사발을 최전방에 뒀고 다니 올모, 라민 야말 등이 지원했다. 포르투갈은 호날두를 필두로 주앙 펠릭스, 브루노 페르난데스가 공격을 이끌었다. 경기 초반은 스페인이 주도했다. 전반 8분 올모의 찔러주기를 받은 오야르사발이 골키퍼와 독대했으나 슈팅은 골대를 벗어났다. 전반 16분 야말과 알렉스 바에나의 연속 슈팅도 디오구 코스타 골키퍼의 선방에 막혔다. 포르투갈도 반격했다. 전반 37분 호날두의 슈팅이 우나이 시몬 골키퍼에게 막혔고 전반 41분 누누 멘데스의 강력한 슈팅은 수비 맞고 크로스바를 강타했다. 후반전에도 팽팽한 흐름은 이어졌다. 포르투갈은 후반 9분 핵심 수비수 멘데스가 부상으로 쓰러지는 악재를 맞았다. 이후 양 팀은 교체 카드를 던지며 총력전에 나섰다. [댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스페인의 특급 조커 미켈 메리노가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 포르투갈과의 16강전에서 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com 승부는 용병술에서 갈렸다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독의 선택이 적중했다. 후반 45분 프리킥 상황에서 빠르게 공이 전개됐다. 교체 투입된 페란 토레스의 패스를 역시 교체로 들어온 미켈 메리노가 왼발 슈팅으로 연결해 포르투갈의 골망을 흔들었다. 포르투갈은 후반 추가시간 베르나르두 실바의 헤더가 윗그물을 때리며 마지막 기회를 날렸다. 결국 경기는 스페인의 1-0 승리로 종료됐다. 이번 대회에서 토너먼트 잔혹사를 끊고 최고령 득점 기록을 세웠던 호날두는 스페인의 견고한 수비에 묶여 '슬픈 라스트 댄스'를 마쳤다. 대회를 마친 스페인은 개최국 미국과 벨기에의 경기 승자와 8강에서 격돌한다. psoq1337@newspim.com 2026-07-07 06:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동