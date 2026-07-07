콘티넨탈타이어, 투르 드 프랑스 9년 연속 공식 파트너

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 7일 2026 투르 드 프랑스 공식 파트너로 9년 연속 참여한다고 밝혔다다.
- 콘티넨탈타이어는 6개 팀에 자전거 타이어 1000개 등 선수와 지원 차량·모터사이클에 타이어를 공급한다다.
- 울트라콘택트 NXT 등 다양한 타이어를 장착해 3주간 여러 코스와 기후에서 안정적인 주행 성능을 지원한다다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 투르 드 프랑스의 공식 파트너로 9년 연속 참여한다고 7일 밝혔다. 자전거부터 지원 차량, 공식 운영 모터사이클까지 대회 전반에 필요한 타이어를 공급한다.
7월 4일부터 26일까지 진행되는 2026 투르 드 프랑스는 총 21개 스테이지, 3333km 구간에서 열린다. 콘티넨탈타이어는 참가하는 6개 프로 사이클링 팀에 1000개 이상의 자전거 타이어를 공급하며, 이는 전체 참가 선수의 25% 이상에 해당한다.
지원 차량 70대 이상과 공식 운영 모터사이클 약 30대에도 타이어를 제공한다. 지원 차량용 타이어 400개 이상과 공식 운영 모터사이클용 타이어 120개를 공급할 예정이다.
투르 드 프랑스는 3주간 산악, 평지, 고속 구간 등 다양한 코스와 기후 조건에서 진행된다. 지원 차량과 운영 모터사이클은 선수단과 함께 이동하며 정확한 조향, 접지력, 제동 성능을 유지해야 한다.
콘티넨탈타이어는 올해 대회 지원 차량에 '울트라콘택트 NXT', '에코콘택트 6', '프리미엄콘택트 7'을 장착한다. 울트라콘택트 NXT는 3년 연속 투르 드 프랑스 서비스 차량에 사용되고 있다. 자전거와 공식 운영 모터사이클에도 각각의 대회 환경에 맞춘 타이어가 활용된다.
y2kid@newspim.com