한국타이어, 독일 '아우토 빌트' 전기차 타이어 테스트 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 7일 아우토 빌트 전기차 타이어 테스트서 1위했다
- 아이온 플렉스 클라이밋은 젖은노면 성능과 마일리지가 우수했다
- 전기차 전용 기술로 접지력과 정숙성을 균형 있게 구현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 독일 자동차 전문지 '아우토 빌트'의 2026년 전기차 전용 사계절용 타이어 테스트에서 종합 1위를 차지했다고 7일 밝혔다.
이번 테스트는 글로벌 8개 브랜드의 215/55 R18 규격 사계절용 타이어를 대상으로 진행됐다. 기아 전기 SUV 'EV3'에 장착해 마른 노면, 젖은 노면, 눈길 등 다양한 주행 환경에서 제동력, 핸들링, 마일리지, 회전저항, 주행 소음을 평가했다.
한국타이어의 전기차 전용 올웨더 타이어 '아이온 플렉스 클라이밋'은 평가 대상 중 유일하게 전기차 전용으로 개발된 제품이다. 젖은 노면 제동력과 핸들링, 원선회 성능에서 최고 점수를 획득했으며, 최장 5만4560km의 예상 마일리지를 기록했다.
'아이온 플렉스 클라이밋'은 유럽 겨울용 타이어 필수 인증 마크 '3PMSF'를 획득한 올웨더 제품이다. 전기차 특화 기술을 적용해 접지력과 핸들링, 전비, 마일리지, 정숙성을 균형 있게 구현한다.
이 제품은 지난해 같은 테스트에서도 1위를 차지했다. 한국타이어의 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보'는 2023년부터 3년 연속 아우토 빌트 최우수 등급을 획득했다.
y2kid@newspim.com