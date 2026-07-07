BTQ 테크놀로지, 큐퍼펙트 인수 완료

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 나스닥 상장사 BTQ 테크놀로지가 프랑스 양자 컴퓨팅 기업 큐퍼펙트(QPerfect) 인수를 완료했다고 밝혔다. 지난 11월 약 3000만 유로(한화 약 525억 원) 규모의 인수 계약 옵션 실행에 이어 약 1860만 유로(한화 약 325억 원) 규모의 잔여 주식 인수를 마쳤다.

[이미지=BTQ 테크놀로지]

이번 인수로 BTQ 테크놀로지는 큐퍼펙트의 양자 소프트웨어 자산과 퀀텀 레디 풀스택 역량을 확보했다. 큐퍼펙트는 유럽 양자 과학 센터(CESQ) 기반의 중성 원자 양자 컴퓨팅 기업으로, 양자 에뮬레이터 'MIMIQ'와 양자 논리 장치(QLU) 기술을 보유하고 있다.

큐퍼펙트의 핵심 기술인 MIMIQ는 양자 알고리즘을 하드웨어 사용 전 소프트웨어에서 테스트해 효율을 높이고 양자 시스템을 안정적으로 유지하도록 돕는다. MIMIQ는 표준 컴퓨팅 인프라에서 100큐비트 이상의 시뮬레이션을 구현한 바 있다.

BTQ 테크놀로지는 이번 인수를 통해 MIMIQ 기반 알고리즘 검증 및 QLU 제어를 포함하는 통합 퀀텀 레디 인프라 역량을 갖추게 됐다. 양자 컴퓨터 상용화에 대비해 양자내성암호(PQC) 도입이 화되는 가운데, PQC 전환에는 높은 연산 부하 등 업무 처리 과제가 따른다.

MIMIQ는 PQC 마이그레이션 검증, 양자 안전 통신 등 실제 배포 전 검증 인프라로 활용될 수 있어 통신, 국방, 금융 등 보안 민감 산업에서의 활용도가 높을 것으로 예상된다.

BTQ 테크놀로지는 큐퍼펙트와 함께 프랑스를 유럽 양자 연구개발 거점으로 활용하고, 연구기관 및 기업과의 파트너십을 통해 상용화 검증과 양자 연구 활용을 넓힘할 계획이다. 자체 개발 중인 QCIM(Quantum Computation-In-Memory) 하드웨어 기술과 큐퍼펙트의 MIMIQ 검증 시뮬레이션을 결합해 핵심 인프라 산업 전반의 퀀텀 레디 넓힘를 가속화할 방침이다.

최영석 BTQ 테크놀로지 CSO는 "이번 큐퍼펙트 인수는 BTQ 테크놀로지가 양자 보안 기업을 넘어 풀스택 퀀텀 레디 기업으로 도약하는 전환점"이라며 "MIMIQ 중심의 기술 역량은 산업계와 공공기관의 PQC 전환 및 양자 시대로 나아갈 실질적 기반이 될 것"이라고 말했다.

BTQ 테크놀로지는 양자내성암호(PQC)와 영지식증명(ZKP) 기술을 기반으로 디지털 자산과 핵심 인프라를 보호하는 양자 보안 기업이다. 최근 국내 보안칩 전문기업 ICTK와 1500만 달러(한화 약 230억 원) 규모의 전략적 공동 개발 파트너십을 체결했다. 다날, 핑거, SDT 등과 국내외 양자 보안 표준화 및 상용화 프로젝트를 추진 중이며, 양자 기술 표준화 기구 퀸사(QuINSA)에 참여해 양자암호 및 양자통신 표준 확립에도 쓰이고 있다고 회사 측은 설명했다.

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