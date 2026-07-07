마티카 바이오, 美 백스돔과 항바이러스 하이브리드 백신 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 마티카 바이오는 7일 백스돔과 항바이러스 하이브리드 백신 공동 개발에 나섰다
- 양사는 항원 비의존적 하이브리드 백신을 임상 단계로 진입시키고 신종 바이러스·폐암 예방 백신을 추진한다
- 마티카 바이오는 공정·분석·임상용 원료 생산을 맡아 텍사스 CGT CDMO 시설 기반으로 개발·임상 속도를 높일 계획이다
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비강투여 백신 개발 목표…다양한 바이러스 예방 가능성 모색
항원 비의존적 플랫폼 기반…차세대 백신 후보물질 개발
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 차바이오텍의 미국 자회사 마티카 바이오테크놀로지(Matica Biotechnology, 이하 마티카 바이오)가 미국 생명공학기업 백스돔(VaxDome)과 항바이러스 하이브리드 백신 공동 개발에 나선다고 7일 밝혔다.
이번 프로젝트는 백스돔이 보유한 항원 비의존적 항바이러스 하이브리드 백신 후보물질을 임상 단계로 진입시키는 것을 목표로 한다. 백스돔은 돌연변이 유형과 관계없이 접종할 수 있는 비침습 백신 개발을 추진하고 있다.
마티카 바이오는 이번 공동 개발에서 공정개발과 분석법 개발, non-GMP 및 cGMP 임상용 원료의약품 생산을 담당한다. 회사는 레트로바이러스(RV), 렌티바이러스(LV), 아데노연관바이러스(AAV) 등 다양한 바이러스 벡터 플랫폼을 기반으로 초기 공정개발부터 임상용 생산까지 전 과정을 지원할 계획이다.
항원 비의존적 항바이러스 하이브리드 백신은 바이러스 벡터 플랫폼을 활용하거나 두 가지 이상의 바이러스 특성을 결합한 방식이다. 특정 병원체나 암세포의 항원을 사전에 제조해 투여하는 대신 인체의 면역 체계를 활성화해 질환을 예방하거나 치료하는 것을 목표로 한다.
양사는 기존에 알려진 바이러스뿐 아니라 신종 바이러스와 폐암 등 다양한 질환을 대상으로 예방 백신 개발을 추진할 예정이다. 또한 선별한 인플루엔자 바이러스 균주를 신속하게 변환해 비강 투여가 가능한 백신 개발도 진행할 계획이다.
폴 김 마티카 바이오 대표는 "백스돔의 하이브리드 기술은 다양한 바이러스 감염 질환의 예방과 치료 분야에 적용 가능성이 있다"며 "후보물질이 임상 단계에 진입할 수 있도록 공정개발과 생산을 적극 지원하겠다"고 말했다.
데추 크리스토퍼 탕 백스돔 대표는 "개발부터 분석시험, GMP 생산까지 제조 전 과정을 한 곳에서 수행할 수 있다는 점이 마티카 바이오를 선택한 이유"라며 "텍사스 CDMO 시설을 기반으로 임상 진입 속도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 마티카 바이오는 차바이오텍이 미국 세포·유전자치료제(CGT) CDMO 시장 진출을 위해 설립한 자회사다. 지난 2022년 미국 텍사스주 칼리지스테이션에 CGT CDMO 시설을 구축했으며, 자체 개발 세포주 '마티맥스(MatiMax)'와 분석개발(AD), 공정개발(PD) 역량을 기반으로 사업을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com