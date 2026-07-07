에프엘오토코리아, 올-뉴 링컨 네비게이터 출시 1억6150만원

5세대 완전변경 모델, 블랙 레이블 단일 트림

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 에프엘오토코리아가 링컨 브랜드 플래그십 SUV '올-뉴 링컨 네비게이터'를 국내에 출시했다고 7일 밝혔다. 5세대 완전변경 모델로 블랙 레이블 단일 트림으로 판매되며 가격은 1억6150만원(부가세 포함, 개별소비세 5% 적용)이다.

링컨 네비게이터는 1997년 북미에서 처음 출시된 초대형 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV)로, 국내에는 2021년 4세대 모델로 처음 소개됐다.

외관은 지면과 수직을 이루는 대형 링컨 시그니처 그릴과 라이트바가 특징이다. 전면 센터에서 바깥쪽으로 이어져 점등되는 '링컨 엠브레이스' 웰컴 시퀀스는 테일램프에서도 동일하게 연출된다. 테일게이트 전체를 가로지르는 테일램프에는 링컨 3D 배지가 자리 잡고 있으며, 후면 패널에는 링컨 스타 문양이 수놓아져 있다. 22인치 하이 글로스 에보니 알루미늄 휠이 모던함을 강조한다. 차체 색상은 선라이즈 코퍼, 인피니트 블랙, 프리스틴 화이트, 크리스탈 화이트, 스타라이트 그레이, 크로마 캐비어 다크 그레이 등 6가지다.

브랜드 최초 사양인 '링컨 스플릿 게이트'가 장착됐다. 테일게이트의 상단과 하단이 각각 독립적으로 열리는 분할형 디자인으로, 하단 도어는 최대 약 227kg까지 하중을 견딜 수 있어 짐을 싣고 내리는 것은 물론 벤치 같은 휴식 공간으로도 활용 가능하다.

올-뉴 링컨 네비게이터 [사진=에프엘오토코리아]

실내는 최대 7인까지 탑승 가능하다. 48인치 대형 파노라믹 디스플레이와 11.1인치 터치스크린 패널, 스티어링 휠과 썸 컨트롤러로 '링컨 디지털 익스피리언스'를 체감할 수 있도록 설계됐다. 볼스도르프 가죽으로 제작된 스티어링 휠과 고급 오퓰런스 가죽 시트, 천연 우드 트림, 크리스탈에서 영감을 받은 볼륨 노브 등 럭셔리 소재를 사용했다.

1열에는 운전석 30방향, 조수석 28방향 전동 조절과 통풍, 열선, 마사지 기능의 퍼펙트 포지션 시트가 적용된다. 2열은 파워 테일러드 시트로 전동 조절과 통풍, 열선, 마사지 등을 지원하며 전동식 파워 피치 앤 슬라이드도 포함된다. 3열에는 전동 리클라이닝, 온열, 등받이 40/20/40 비율 분할 폴딩이 가능한 링컨 소프트 터치 벤치 시트가 장착된다.

'링컨 리쥬브네이트'는 주차 상태에서 터치 한 번으로 차량을 휴식처로 변화시킨다. 디스플레이의 영상 및 음향, 조명, 링컨 디지털 센트로 멀티 센스를 케어한다. 28개의 스피커로 구성된 레벨 울티마 3D 오디오 시스템이 탑재되며, 파노라믹 비스타 루프와 차음 유리, 프라이버시 글라스도 포함된다.

엔진은 3.5리터 트윈터보 V6로 최고출력 446마력, 최대토크 70.5kg·m를 발휘한다. 10단 자동 변속기와 사륜구동 시스템, 연속 가변 감쇠 제어 기능을 갖춘 어댑티브 서스펜션이 장착됐다. 5가지 드라이빙 모드로 상황에 맞는 주행이 가능하다. 복합연비는 6.8km/L(도심 5.9, 고속도로 8.4)이고 복합 CO2 배출량은 250g/km이다.

안전 기술로는 방향지시등 작동 시 인접 차로 영상을 보여주는 '턴 시그널 뷰'와 좌회전 시 맞은편 접근 차량을 감지하는 '인터섹션 어시스트'가 추가됐다. 비상 제동 기능이 포함된 전방 충돌 방지 보조 시스템, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차로 중앙 유지 보조, 차로 이탈 방지 보조 등을 통합한 링컨 코-파일럿 360 드라이브 2.0이 안정적인 주행을 지원한다. '프로 트레일러 백업 어시스트'와 '트레일러 히치 어시스트'도 탑재됐다.

y2kid@newspim.com