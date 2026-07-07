워너원, 'KCON LA 2026' 무대 오른다…스페셜 퍼포머로 출격

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 워너원이 'KCON LA 2026' 무대에 오른다.

CJ ENM이 7일 오는 8월 14일부터 사흘간 미국 LA 컨벤션센터 및 크립토닷컴 아레나에서 개최되는 'KCON LA 2026'의 총 34팀 출연진을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 워너원이 'KCON LA 2026' 무대에 오른다. [사진=CJ ENM] 2026.07.07 alice09@newspim.com

먼저 K팝 역사에 눈부신 기록과 화제성을 남긴 워너원이 'KCON LA 2026' 첫째 날인 14일 출연을 확정짓고, 스페셜 퍼포먼스를 준비 중이다.

2017년 KCON 무대에 선 이후 9년 만에 다시 KCON 무대에 오르는 워너원에게 KCON LA는 데뷔 직후 처음으로 글로벌 워너블과 만났던 무대라는 점에서 남다른 의미를 지닌다.

이번 스페셜 퍼포먼스는 군 복무 중인 강다니엘과 중국에서 영화감독으로 활동 중인 라이관린을 제외한 9명의 멤버가 함께 선보일 예정이다.

오랜 시간 같은 무대를 그리워해온 멤버들이 바쁜 일정 속에서도 한마음으로 뜻을 모아 준비한 만큼 기다려준 팬들에게 잊지 못할 순간을 선사할 것으로 기대를 모은다.

여기에 차별화된 콘셉트로 존재감을 넓히고 있는 글로벌 걸그룹 코스모시도 최종 아티스트 라인업에 이름을 올려 'KCON LA 2026'에 신선한 에너지를 더할 예정이다.

엠카운트다운 스테이지는 한층 풍성해진 콘서트 경험으로 글로벌 팬들을 만난다.

NCT 127, 제로베이스원, 투모로우바이투게더가 'KCON LA 2026' 데이별 헤드라이너로 나서 각각 약 1시간 규모의 무대를 선보이며 LA의 밤을 뜨겁게 달군다.

또한 본 공연 전에는 차세대 루키 아티스트들의 프리쇼가 진행돼 현장의 열기를 먼저 끌어올릴 예정이다.

오직 KCON을 위해 준비된 스페셜 스테이지들도 연이어 예고되고 있다. 오이소박이라는 애칭으로도 불리우는 Mnet '엠카운트다운'의 MC진 소정환, 박건욱, 계훈의 스페셜 스테이지부터 제로베이스원의 미니 6집 수록곡 '이그조틱(Exotic)'의 무대 최초 공개, 제로베이스원 김태래의 아이유 '러브 윈즈 올(Love wins all)' 솔로 커버 무대가 마련됐다.

또한 미야오의 블랙핑크 '뛰어(JUMP)' 커버 무대, 그리고 알파드라이브원과 비트박서 윙의 '포뮬러(FORMULA)' 컬래버 스테이지도 공개된다.

이처럼 올해 KCON은 장르와 경계를 넘나드는 컬래버레이션, 최초 공개 무대, 스페셜 커버 무대는 물론 관객 참여형 퍼포먼스까지 더해 단순 공연을 넘어선 인터랙티브 쇼의 재미를 선사할 전망이다.

alice09@newspim.com