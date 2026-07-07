프로미스나인, 21일 새 정규 '글로우 미'로 컴백

AI 핵심 요약beta
- 그룹 프로미스나인이 21일 정규 2집으로 컴백했다
- 프로미스나인은 9일부터 콘셉트 포토 등 티징을 공개했다
- 이번 앨범은 정규 1집 이후 3년 만의 신보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 프로미스나인(fromis_9)이 3년 만에 정규앨범으로 돌아온다.
프로미스나인은 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 정규 2집 '글로우 미(Glow ME)'의 로고 모션과 스케줄러를 게재하며 오는 21일 컴백 소식을 전했다.
스케줄러 이미지에 따르면 프로미스나인은 이날 트랙리스트를 시작으로 오는 9일부터 총 3차례에 걸쳐 콘셉트 포토를 공개한다.
또한 트레일러 영상 및 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 신보 분위기를 엿볼 수 있는 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다.
이번 '글로우 미'는 지난 2023년 정규 1집 '언락 마이 월드(Unlock My World)' 이후 약 3년 만에 선보이는 프로미스나인의 정규 앨범이다.
이들은 지난해 미니 6집 '프롬 아워 투웬티스(From Our 20's)'로 여름 가요계를 접수한 만큼, 이번엔 어떤 음악으로 리스너들의 마음을 사로잡을지 기대가 모인다.
프로미스나인은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정규 2집 '글로우 미'를 발매하고 활발한 컴백 활동에 돌입한다.
alice09@newspim.com