프로미스나인, 7월 새 정규앨범으로 컴백

AI 핵심 요약beta
- 프로미스나인이 12일 소속사 어센드가 7월 정규 앨범 컴백을 발표했다.
- 2023년 정규 1집 이후 3년 만에 완성도 높은 신보를 준비한다.
- 지난해 미니 6집과 디지털 싱글로 차트 1위와 상위권을 휩쓸었다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 프로미스나인이 올여름 정규 앨범으로 컴백한다.
소속사 어센드는 12일 "프로미스나인이 7월 정규 앨범으로 컴백한다. 오랜만에 정규로 돌아오는 만큼, 완성도 높은 앨범을 발매하기 위해 심혈을 기울이고 있다"고 밝혔다.
이어 "프로미스나인만의 에너지와 색깔을 담은 신보를 기대 부탁드린다"고 말했다.
프로미스나인은 지난 2023년 정규 1집 '언락 마이 월드(Unlock My World)' 이후 약 3년 만에 새 정규 앨범을 선보인다.
지난해 프로미스나인은 소속사 어센드로 이적 후 미니 6집 '프롬 아워 투엔티스(From Our 20's' 뿐만 아니라 디지털 싱글 '하얀 그리움'을 발매하며 활발히 행보를 이어갔다.
'프롬 아워 투엔티스'의 타이틀 곡 '라이크 유 배터(LIKE YOU BETTER)'는 발매 당시 멜론 톱 100차트 상위권에 3주 연속 이름을 올리며 KBS2 '뮤직뱅크' 1위까지 차지, 프로미스나인의 저력을 다시 한번 입증한 바 있다.
이후 '하얀 그리움'으로 멜론 톱100 차트 5위에 오르며 자체 최고 성적과 동일한 기록을 세웠으며, KBS2 '뮤직뱅크'와 MBC '쇼! 음악중심' 1위, SBS '인기가요' 주간 핫스테이지 1위에 이름을 올렸다.
alice09@newspim.com