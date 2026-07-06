레드벨벳, 8월 3일 새 앨범 '벨벳 서머' 발매

AI 핵심 요약beta
- 레드벨벳이 8월 3일 미니앨범으로 컴백했다
- 신보 '벨벳 서머'는 타이틀 포함 5곡으로 구성됐다
- 8월 1~2일 팬콘은 선예매로 전석 매진됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 레드벨벳이 오는 8월 3일 컴백한다.
6일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 레드벨벳은 오는 8월 3일 미니앨범 '벨벳 서머(Velvet Summer)'를 발매한다.
이번 앨범은 레드벨벳이 2024년 6월 발표한 '코스믹(Cosmic)' 이후 약 2년 2개월 만에 완전체로 선보이는 신보로, 타이틀곡 '서핀 보이(Surfin' Boy)'를 포함한 총 5곡으로 구성됐다.
특히 레드벨벳은 '빨간 맛 (Red Flavor)', '파워 업(Power Up)', '음파음파 (Umpah Umpah)', '퀸덤(Queendom)' 등을 잇달아 히트시키며 K팝 대표 '서머퀸'의 위상을 확고히 한 바 있다.
올여름 역시 새로운 스타일의 서머송으로 글로벌 리스너들의 플레이리스트를 제대로 책임질 예정이다.
더불어 앨범 발매에 앞서 8월 1~2일 양일간 고려대학교 화정체육관에서 '2026 레드벨벳 팬콘 '어 데이 인 레드 앤드 벨벳(A Day in Red & Velvet)'을 개최, 선예매만으로 전석 매진을 기록해 레드벨벳을 향한 폭발적인 관심을 실감케 했다.
레드벨벳의 여름 미니앨범 '벨벳 서머'는 8월 3일 음반으로도 발매되며, 이날부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.
alice09@newspim.com