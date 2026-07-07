광안대로 출퇴근 시간대 통행료 전액 면제…시민 교통비 부담 완화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산시, '50% 할인'서 무료 전환

혼잡 유발 행위 대책 강화 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 광안대로 출퇴근 시간 통행 차량의 통행료를 전액 면제하는 방안을 시행해 시민들의 교통비 부담 완화를 추진한다.

시는 8일부터 평일 출퇴근 시간대 광안대로를 통행하는 차량을 대상으로 통행료 무료화를 시행한다고 밝혔다. 기존 출퇴근 시간대 50% 통행료 할인 제도를 전면 무료제로 전환하는 것이다.

광안대교 전경[사진=광안대교] 2026.07.07

무료 적용 시간은 평일 오전 6시부터 9시, 오후 6시부터 8시까지다. 토요일과 공휴일은 제외된다. 이 시간에 광안대로를 지나는 모든 차량이 대상이며 사전 등록 등 별도의 절차 없이 통과하면 자동으로 무료가 적용된다.

현재 광안대로 정상 통행료는 경차 500원, 소형 1000원, 대형·특수 1500원이다. 출퇴근 시간대에는 모든 차종에 대해 통행료가 부과되지 않는다.

시는 2009년 8월 출퇴근 시간대 통행료 20% 할인 제도를 처음 도입한 이후 2018년 1월 할인율을 50%로 확대했고 2025년 5월 26일부터는 출근 시간대 할인 적용 시작 시간을 오전 7시에서 오전 6시로 앞당겨 운영해 왔다.

이번 조치는 그간 단계적으로 확대해 온 할인 정책을 무료화 단계까지 끌어올린 것이다.

시는 광안대로와 함께 이미 출퇴근 시간대 통행료 면제를 시행 중인 을숙도대교, 산성터널의 교통 소통 상황을 함께 모니터링할 계획이다. 불필요한 갓길·비상주차대 정차, 과도한 서행 차량 등 혼잡을 유발하는 행위에 대해서는 지속적인 계도에 나서고 필요할 경우 면제 적용 제외 등 강력한 대책도 검토하기로 했다.

임경모 도시혁신균형실장은 "광안대로 출퇴근 시간대 통행료 무료화로 이용자의 통행료 부담을 덜겠다"면서도 "갓길 주차나 과도한 서행 등에 대해서는 강력한 계도와 대책을 통해 교통 혼잡 최소화에 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com