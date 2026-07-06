창녕군의회, 의장 박재홍·부의장 이승렬 선출…제10대 의회 개원

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- 창녕군의회가 6일 제10대 의회 개원과 함께 전반기 의장단을 선출했다.
- 박재홍 의장은 군민 감사 인사와 함께 경청·소통·미래 준비 중심의 의회 운영 방향을 밝혔다.
- 군의회는 7일 상임위원장 선출과 윤리특별위원회 설치로 전반기 원 구성을 마무리할 예정이다.
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군의회가 제10대 의회 개원과 함께 전반기 의장단을 선출하고 상임위원회 및 윤리특별위원회 구성을 통해 원 구성을 마무리한다.
창녕군의회는 6일 제328회 임시회를 열고 제1차 본회의에서 의장에 박재홍 의원을, 부의장에 이승렬 의원을 각각 선출했다고 밝혔다.
이날 오후 2시에 열린 개원식에서 박재홍 의장은 제10대 창녕군의회 출범에 지지를 보낸 군민들에게 감사의 뜻을 밝히고 향후 의회 운영 방향을 제시했다. 박 의장은 "경청을 바탕으로 신뢰를 얻는 의회, 소통과 협치를 통해 함께 가는 의회, 미래를 준비하는 책임 있는 의회를 구현하겠다"고 말했다.
그러면서 "군민의 기대를 가볍게 여기지 않겠다"며 "말보다 실천, 형식보다 성과, 보여주기보다 군민 삶의 변화를 중시하는 의회를 지향하겠다"고 덧붙였다.
군의회는 7일 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회를 구성하고 위원장을 선출할 계획이다. 상설 윤리특별위원회를 설치해 제10대 창녕군의회 전반기 원 구성을 마무리할 예정이다.
news2349@newspim.com