AI 핵심 요약beta
- 보령시가 7월 8일 하반기 정기 인사를 단행했다.
- 4급 김계환·양희주가 승진하고 김선미·오제은이 전보했다.
- 5급부터 9급까지 승진·전보 인사를 폭넓게 실시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보령시 7월 8일자 하반기 정기 인사
◇4급 승진
▲경제도시국장 김계환 ▲농업기술센터소장 양희주
◇4급 전보
▲문화관광해양국장 김선미 ▲행정복지국장 오제은
◇5급 승진
▲신산업전략과장 임춘자(직무대리)
◇5급 전보
▲기획감사실장 김호 ▲에너지과장 이상현 ▲문화교육과장 김건호 ▲체육진흥과장 허성원 ▲해수욕장경영과장 정성갑 ▲지역경제과장 오경철 ▲자치행정과장 현종훈 ▲자치행정과(비서실장) 이용희 ▲안전총괄과장 송정희 ▲오천면장 김세준
◇6급 승진
▲복지정책과 이재남 ▲도시과 최종엽 ▲지역경제과 임현빈 ▲해수욕장경영과 김유형
◇6급 전보
▲신산업전략과(인구청년정책팀장) 한인정 ▲에너지과(수소산업팀장) 김아람 ▲에너지과(에너지현안대응TF팀장) 김규종 ▲새마을공동체과(마을공동체팀장) 오다미 ▲기후환경과(탄소중립대응팀장) 정은효 ▲산림과(산림정책팀장) 이삼석 ▲문화교육과(문화예술팀장) 오미경 ▲교통과(교통행정팀장) 주요찬 ▲자치행정과(조직관리팀장) 한승보
▲복지정책과(종합복지관팀장) 이소영 ▲경로장애인과(경로복지팀장) 정경화 ▲열린민원과(가족관계등록팀장) 류세진 ▲회계과(경리팀장) 임옥빈 ▲보건행정과(보건정책팀장) 오세윤 ▲자치행정과 안오순 ▲자치행정과 박원종 ▲자치행정과 이미영 ▲자치행정과 김진원 ▲원산출장소 안현진 ▲주포면 이소연 ▲주포면 연수민 ▲주교면 곽미경 ▲주교면 임종혁 ▲오천면 김보영 ▲오천면 한연택 ▲오천면 장준순 ▲천북면 전병선 ▲천북면 김영연 ▲청소면 노유진 ▲청라면 조아연 ▲주산면 박상미 ▲미산면 송융석 ▲성주면 윤희창 ▲대천1동 이현정 ▲대천3동 박은희 ▲대천4동 최윤정 ▲대천5동 이랑 ▲대천5동 한예정 ▲대천5동 최가영
◇7급 승진
▲복지정책과 조재욱 ▲가족지원과 강보영 ▲보건소 권희자 ▲관광과 임소희 ▲도로과 이동주
◇7급 전보
▲기획감사실 전신혁(7.24.字) ▲기후환경과 황민경 ▲자원순환과 권경욱 ▲자원순환과 김미소 ▲산림과 송윤주 ▲관광과 도민아 ▲해양정책과 전경배 ▲신속허가과 조은샘 ▲도로과 김남수 ▲교통과 차성환 ▲교통과 심상석 ▲자치행정과 이주영 ▲자치행정과 조돈희 ▲자치행정과 송윤혜 ▲복지정책과 이재운 ▲경로장애인과 김애린
▲경로장애인과 박진주 ▲회계과 강대성 ▲보건소 김아영 ▲보건소 백대현 ▲보건소 황진아 ▲주교면 서지은 ▲천북면 김선애 ▲청소면 이유진 ▲청소면 김조은 ▲청라면 김광중 ▲청라면 박지혜 ▲미산면 박현찬 ▲성주면 김종현 ▲대천4동 신다은 ▲대천4동 양지혜
◇8급 승진
▲대천4동 이진 ▲경로장애인과 임지은 ▲신속허가과 윤기석 ▲건설과 이혁
◇8급 전보
▲기획감사실 김재열 ▲기획감사실 윤지혜 ▲홍보미디어실 이지혜 ▲관광과 황채은
▲대외협력과 서환식 ▲지역경제과 정민수 ▲건설과 조현경 ▲건설과 안준혁 ▲수도과 강지원 ▲자치행정과 최재남 ▲자치행정과 이재기 ▲자치행정과 유병재 ▲복지정책과 황정재 ▲세무과 황다빈 ▲대천2동 김지혜
◇9급 전보
▲수산과 고건웅 ▲경로장애인과 신은경
gyun507@newspim.com