안양시 "'6배 슬기로운 후원 생활' 추진…취약아동 자립 돕는다"

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민간 후원 1만 원에 매칭·정부 지원 더해 총 6만원 적립...아동 200명 혜택

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 관내 취약계층 아동의 안정적인 자립 기반 마련을 위해 민간 후원금과 정부 지원금을 연계한 '6배 슬기로운 후원 생활' 캠페인을 추진한다고 6일 밝혔다. 시민이 1만 원을 기부하면 총 6만 원이 아동을 위해 적립되는 방식이다.

6일 오후 2시 시청 접견실에서 열린 안양시 6배 슬기로운 후원 생활 업무 협약식에서 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

시는 이날 오후 2시 시청 접견실에서 초록우산 어린이재단, 평촌 라이온스클럽, 안양시 지역사회보장협의체와 '디딤씨앗통장 정기 후원 캠페인 - 안양시 6배 슬기로운 후원 생활' 업무 협약을 체결했다.

협약식에는 최대호 안양시장을 비롯해 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 원재문 평촌 라이온스클럽 회장, 박현순 안양시 지역사회보장협의체 민간 부위원장 등 관계자 14명이 참석했다.

이번 협약은 공공 재원 중심의 기존 복지 체계에 민간 자원과 지역사회의 참여를 연계해 아동 지원의 지속 가능성과 효과성을 높이고자 마련됐다.

적립 구조는 철저한 민관 협력 방식으로 운영된다. 시민이나 기업, 민간 단체가 월 1만 원을 후원하면 초록우산 어린이재단이 1만 원을 추가로 매칭해 총 2만 원이 적립된다. 여기에 정부와 안양시가 디딤씨앗통장 '1대 2 매칭' 적립금인 4만 원을 더해 최종적으로 후원액의 6배인 6만 원이 아동의 통장에 쌓이게 된다.

시는 이번 협약을 통해 관내 약 200명의 취약계층 아동이 혜택을 볼 수 있을 것으로 전망하고 있다. 초록우산 어린이재단은 기부금 운영의 투명성을 높이기 위해 연 2회 이상 후원금 집행 내역과 사업 성과를 시민들에게 공개할 방침이다.

앞으로 각 기관은 협약에 따라 ▲대상 아동 발굴·연계 ▲후원금 모집 및 후원자 관리 ▲아동 후원금 계좌 적립 ▲민간 참여 캠페인 및 지역사회 홍보 ▲사업 성과 관리 등의 역할을 분담해 공동 추진한다.

시는 이달 중 세부 추진 계획을 수립하고 후원자 모집에 나선 뒤 오는 8월 지원 대상 아동을 선정할 예정이다. 본격적인 지원은 10월부터 시작된다.

6일 오후 2시 시청 접견실에서 열린 안양시 6배 슬기로운 후원 생활 업무 협약식에서 참석자들이 협약서에 서명하고 있다(사진 왼쪽부터 원재문 평촌 라이온스클럽 회장, 최대호 안양시장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 박현순 안양시 지역사회보장협의체 민간 부위원장). [사진=안양시]

최대호 안양시장은 "이번 캠페인은 취약계층 아동이 경제적 어려움으로 꿈을 포기하지 않도록 돕는 첫걸음"이라며 "아동친화도시 안양에서 지역사회가 함께 아이를 키우는 지속 가능한 복지 체계를 든든히 구축해 나가겠다"고 말했다.

디딤씨앗통장(아동발달지원계좌)은 취약계층 아동이 사회에 진출할 때 필요한 초기 자산을 마련할 수 있도록 정부가 지원하는 자산 형성 지원 사업이다. 모인 적립금은 아동이 성인이 된 후 주거비나 대학 등록금 등 자립을 위한 자금으로만 사용된다.

1141world@newspim.com