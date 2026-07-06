임지락 화순군수 "민선 9기, 군민 눈높이 변화로 체감행정 구현"

AI 핵심 요약beta
- 화순군은 6일 민선9기 첫 정례조회를 열어 군정방향을 공식화했다
- 임지락 군수는 군민 참여·소통 기반 군민주권 시대와 미래 성장동력 확보·협업 강화 등을 핵심 방향으로 제시했다
- 화순군은 군민 중심 행정으로 생활 밀착형 현안과 지역 성장동력을 속도감 있게 추진할 방침이다
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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군이 민선 9기 출범 이후 첫 정례조회를 열고 군정 운영 방향을 공식화했다.
화순군은 6일 오전 군청 대회의실에서 공직자 200여 명이 참석한 가운데 민선 9기 첫 정례조회를 개최했다고 밝혔다.
지난 1일 취임한 임지락 군수가 공직자들과 처음 공식적으로 만난 자리다.
이날 정례조회는 민선 9기 군정 비전인 '군민과 함께 화순의 미래로!'를 공유하고 주요 정책 방향과 핵심 과제를 설명하기 위해 마련됐다.
임 군수는 군정 운영의 핵심 방향으로 군민 참여와 소통을 기반으로 한 '군민주권 시대' 실현을 제시했다. 또 전남·광주 통합특별시 추진 등 행정 환경 변화에 대응한 미래 성장동력 확보, 비능률 행정 개선과 지속가능성 검토, 부서 간 협업과 네트워킹 강화 등을 강조했다.
임 군수는 "사소한 변화라도 군민의 눈높이에서 체감할 수 있어야 한다"며 "군민 기대에 부응하도록 전 공직자가 신속히 움직여야 한다"고 말했다. 이어 "관행과 형식에서 벗어나 적극 행정을 펼쳐 달라"고 주문했다.
화순군은 이번 정례조회에서 제시된 방향을 바탕으로 군민 중심 행정을 강화하고 지역 성장동력 확보와 생활 밀착형 현안 사업을 속도감 있게 추진할 방침이다.
ej7648@newspim.com