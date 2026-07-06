김태성 신안군수 직속 '주민 소통실' 운영..."청렴·공정 군정"

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주민소득·참여행정 강화

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 민선 9기 출범 이후 첫 정례조회를 열고 군정 운영 기조를 '청렴과 공정'으로 설정하며 주민 체감형 정책 전환을 공식화했다.

김태성 신안군수는 6일 정례조회에서 "민선 9기 출범은 변화를 바라는 군민의 뜻이 반영된 결과"라며 "청렴하고 공정한 행정을 바탕으로 군민이 정책 중심에 서는 군정 운영을 추진하겠다"고 밝혔다.

김태성 신안군수 정례조회. [사진=조은정 기자] 2026.07.06 ej7648@newspim.com

군은 주민소득 증대와 주민참여 확대, 지속가능한 발전을 핵심 축으로 군정 방향을 재정립했다.

특히 형식적 사업을 지양하고 농어민 소득 기반 강화 등 생활 밀착형 정책에 행정력을 집중할 방침이다. 농어업 경쟁력 제고를 통해 생산물의 제값을 보장하고 체류형 관광 활성화로 지역경제 선순환 구조를 마련한다는 구상이다.

소통과 투명성 강화 방안도 병행된다. 군수 직속 '주민 소통실' 운영을 통해 민원 대응 창구를 일원화하고 군수 일정은 군 홈페이지에 공개해 행정 신뢰도를 높이기 위한 제도적 장치를 마련했다.

김 군수는 "군민 의견을 군정에 충실히 반영하고 현장에서 답을 찾는 행정을 이어가겠다"며 "군민과의 약속을 실천하는 청렴한 신안군을 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com