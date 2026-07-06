[핌in현장] 아이들, 음악 본질에 집중한 '위 메이드'…"1위가 목표"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이들이 대담하고 관능적인 곡으로 새로운 변화를 담아냈다.

아이들이 6일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브홀에서 미니 9집 '위 메이드(We made)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이전 서머송과 다르게 조금 더 뜨겁고, 이열치열한 느낌을 담았다. 올 여름 많은 분들이 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 아이들(i-dle) 민니(왼쪽부터), 미연, 소연, 우니, 슈화가 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니 앨범 '위 메이드 (We made)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 20262026.07.06 khwphoto@newspim.com

이번 타이틀곡 '김미 댓 러브(Gimme Dat Love)'는 서로에게 강하게 끌리는 순간의 갈증을 그린 곡으로, 관능적이고 자신감 넘치는 서머 러브 송이다.

이날 소연은 "저희가 재계약 전에 '아이(I)' 시리즈를 냈었다. 전 앨범이 '위 아(We are)'라서 '위' 시리즈로 이어가기 위해 '위 메이드'로 만들어봤다. 새로운 도전과 새로운 만듦을 보여드리려고 노력했다"고 설명했다.

아이들은 앞선 '모노(mono)'로 본질을, 선공개곡 '크로우(Crow)'로 자기 확신에 대한 이야기를 전했다. 이들의 새로운 흐름은 지난 1월 '모노'로 시작된 셈이다.

소연은 "이번 앨범을 준비하면서 어떤 음악이 좋은 음악인지 생각해봤다. 다양한 고민을 하다가 좋은 음악은 누가 들어도 좋고, 또는 어떤 사람이 감동을 느낄 수 있는 게 좋은 음악이라고 생각했고, 본질이 좋아야 한다는 생각을 했다. 그래서 본질에 집중하자는 결론에 도달했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 아이들(i-dle)이 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니 앨범 '위 메이드 (We made)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 20262026.07.06 khwphoto@newspim.com

특히 미연은 "이번 변화가 초심을 다잡을 수 있는, 저희에게 의미가 있는 앨범이라고 생각한다"고 강조했다.

아이들은 K팝 걸그룹 최초로 타이베이에서 돔 공연을 성료했고, 지난 6월에는 홍콩 카이닥 스타디움에서 이틀간 약 8만명에 육박하는 관객을 동원한 바 있다.

이에 우기는 "가수로서 월드투어를 할 수 있는 것 자체가 뿌듯하고, 어려운 일이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "저희가 처음으로 스타디움 공연을 했는데 팬들 덕분에 멋있는 가수가 됐다고 느끼면서 감사했다. K팝 걸그룹으로, 음악이라는 것 자체가 전 세계 팬들을 연결할 수 있다는 걸 다시 깨달았다"고 덧붙였다.

월드투어를 성공적으로 마친 이들은 8월 롤라팔루자 무대에 오르게 됐다. 민니는 "굉장히 큰, 유명한 페스티벌에 참여할 수 있는 것만으로도 영광"이라며 "저희가 최근까지 투어 하면서 많은 팬들 만나면서 좋은 에너지를 받았다. 그 에너지를 롤라팔루자 무대에서 보여드리고, 무대를 찢고 올 것"이라며 포부를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 아이들(i-dle)이 6일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 아홉 번째 미니 앨범 '위 메이드 (We made)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 20262026.07.06 khwphoto@newspim.com

아이들은 발매하는 곡마다 끊임없는 변화를 시도했다. 데뷔 초에는 강렬한 분위기를 주로 선보였다면, 지금은 정반대로 팀의 색깔을 견고히 해 나가고 있다.

소연은 "'모노'부터 정말 많은 시도를 하려고 노력했다. 데뷔 9년차라서, 저희에게 질리기도 하고 새로운 걸 하고 싶었다. 그러면 어떤 이야기를 해볼까라는 생각을 하기 시작했다"고 말했다.

이어 "음악을 오래 하고 싶고, 재미있는 걸 좋아하는 친구들이라 재미있는 음악을 하고 싶은 것 자체가 저희의 원동력이된 것 같다"고 전했다.

발매하는 곡마다 음원차트 상위권에 랭크되며 좋은 성적을 거둔 이들은 새롭게 발매한 서머 송 '김미 댓 러브'로 비상을 알리게 됐다.

아이들은 "'덤디덤디(DUMDi DUMDi)', '클락션(Klaxon)', '한', 그리고 이번 '김미 댓 러브'로 모두 서머 송"이라며 "같은 여름이라도 다양한 색깔을 보여드리고 싶어서 다른 장르로 발매를 했었다. 이번 곡이 많은 곳에서 저희 노래가 울려 퍼져서 1위도 하고 싶다"고 밝혔다.

이날 오후 6시에 발매되는 아이들의 미니 9집 '위 메이드'에는 타이틀곡 '김미 댓 러브'를 포함해 '모노', '모닝(Morning)', '크로우', '러브 이스 페인(Love Is Pain)'과 '모노'의 CD 온리 버전까지 총 6곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com