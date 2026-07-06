조상호 세종시장 "재정위기부터 넘겠다"…보통교부세 개편 속도전

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취임 첫 직원 소통의 날 개최...재정 문제, 구조적 모순 타파 강조

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 조상호 세종시장이 취임 후 첫 직원 소통의 날에서 재정 안정화를 시정 최우선 과제로 제시했다. 내년 '재정 주의 자치단체 지정' 가능성까지 거론하며 보통교부세 개편과 세수 기반 확충 등 구조적 해법 마련에 속도를 내겠다는 의지를 밝혔다.

세종시는 6일 시청 여민실에서 열린 직원 소통의 날 행사를 개최했다고 밝혔다.

조상호 세종시장은 6일 시청 여민실에서 열린 직원 소통의 날 행사에서 재정 안정화를 강조하고 있다. [사진=세종시] 2026.07.06 gyun507@newspim.com

조상호 시장은 시 재정 문제를 단순한 일시적 세입 부족이 아닌 구조적 모순으로 진단했다. 특별자치시 지위에도 불구하고 그에 걸맞은 재정 몫을 제대로 확보하지 못한 만큼 제도 개선과 자체 재원 확충을 병행해야 한다는 설명이다.

조 시장은 재정위기 극복 방안으로 ▲보통교부세 제도 개편 ▲한국토지주택공사(LH) 개발 부담금 재원 활용 ▲자체 세수 기반 확충 등을 제시했다.

그는 "현실을 냉정하게 직시하고 구조적 해법을 함께 찾아야 한다"며 "특별자치시임에도 정당한 몫을 받지 못했던 문제를 빠르게 해소하겠다"고 강조했다.

행정수도 완성에 대한 의지도 밝혔다. 조 시장은 "이재명 정부 국정기획위원으로 참여하며 직접 만든 '국토 공간 대전환' 개념이 현 정부 정책 기조로 쓰이고 있고 행정수도 완성도 국정과제에 반영됐다"며 "정부와 함께 세종시정의 실질적 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.

다만 조 시장은 행정수도 완성과 자족기능 확충도 결국 시민 삶의 변화로 이어져야 한다고 강조했다. 그는 "시민이 삶의 변화를 얼마나 체감하느냐가 시정의 핵심"이라며 "시민 효능감을 높이는 행정에 집중하겠다"고 밝혔다.

공직사회에는 형식적 보고와 불필요한 절차를 줄이고 재정 안정과 시민 체감 성과에 집중해 달라고 주문했다.

조 시장은 "보고와 절차에 쓰이는 시간을 줄이고 공직자들이 본연의 일에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "시민의 삶을 내 몸의 상처처럼 세심하게 살피는 시민여상(視民如傷)의 자세로 일하겠다"고 말했다.

이어 "세종의 앞으로 4년은 도시 전체에 활력을 불어넣는 시간이 될 것"이라며 "직원들도 고민하고 도전하는 깨어 있는 자세로 함께해 달라"고 당부했다.

gyun507@newspim.com