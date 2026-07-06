정명근 화성시장, 우희종 마사회장 만나 '서울경마공원 화성 이전' 제안

AI 핵심 요약beta
- 정명근 화성특례시장이 6일 송옥주 의원과 함께 우희종 회장을 만나 서울경마공원 화성 이전을 제안했다.
- 이번 면담에서 화성시의 입지 여건과 사업 가능성을 설명하고 한국마사회와 협력 방안을 논의했다.
- 서울경마공원 이전을 통해 화성을 말산업·관광·레저 중심지로 발전시키고 국회·관계 기관과 긴밀히 협력해 이전 유치를 추진하기로 했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 6일 정명근 화성특례시장이 송옥주 국회의원(더불어민주당·화성갑)과 함께 우희종 한국마사회 회장을 만나 서울 경마공원 이전을 제안했다고 밝혔다.
이번 면담은 서울경마공원 이전과 관련해 화성시의 입지 여건과 사업 추진 가능성을 설명하고 우희종 회장을 비롯한 한국마사회 관계자들과 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
정명근 화성특례시장은 "서울경마공원 이전은 화성 서해안권을 국가 말산업 클러스터와 관광·레저 중심지로 발전시키는 중요한 계기가 될 것"이라며 "화성시의 우수한 입지와 경쟁력을 적극 알리고 관계 기관과 긴밀히 협력해 이전 유치를 추진하겠다"고 전했다.
송옥주 국회의원은 "화성은 우수한 교통망과 넓은 개발 가능 부지, 말산업 기반을 모두 갖춘 경쟁력 있는 도시"라며 "서울경마공원 이전이 원활히 추진될 수 있도록 국회 차원에서도 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
이날 정 시장과 송 의원은 화성시의 우수한 입지 경쟁력과 사업 추진 의지를 설명하고 서울경마공원 이전 유치를 위해 관계 기관과 지속적으로 협력해 나가기로 했다.
ssamdory75@newspim.com