제10대 순창군의회 개원…"군민과 소통·신뢰받는 의정활동"

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개원식서 의원선서·윤리강령 낭독으로 책임의정 실천 다짐

군민 공감·정책 중심 의회 구현…견제와 균형 통한 지역발전

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군의회는 제10대 순창군의회 개원식을 열고 군민과 함께하는 새로운 의정활동을 시작했다고 6일 밝혔다.

이날 순창군의회 본회의장에서 열린 개원식에는 최영일 순창군수를 비롯해 기관·사회단체장, 역대 의장, 의원 가족, 군민 등이 참석했다.

순창군의회 개원[사진=순창군의회] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

행사는 국민의례와 의원선서, 의원 윤리강령 낭독, 개원사에 이어 의원별 소감 발표와 가족 소개 순으로 진행됐다. 의원들은 청렴과 책임을 바탕으로 군민 권익 증진과 지역발전을 위해 성실한 의정활동을 펼칠 것을 다짐했다.

이어 개원 축하 퍼포먼스에서는 의원들과 군수가 함께 떡케이크를 자르며 제10대 순창군의회의 출범을 기념했다. 참석자들은 '군민이 공감하는 신뢰받는 의회'를 함께 외치며 군민과 소통하는 의회를 만들어 갈 것을 약속했다.

오수환 의장은 "군민에게 배우고 현장에서 답을 찾는 의회가 되겠다"며 "군민의 목소리를 경청하고 실질적인 변화를 이끌어내는 정책 중심 의정을 펼치겠다"고 말했다.

이어 "군민에게 도움이 되는 일이라면 정당과 지역, 이해관계를 떠나 군민만 바라보는 신뢰받는 의회가 되겠다"고 강조했다.

제10대 순창군의회는 앞으로 군민과 적극적으로 소통하며 견제와 균형이라는 지방의회의 역할을 충실히 수행하고 군민 삶의 질 향상과 지역발전을 위한 정책 중심 의정활동을 이어갈 계획이다.

lbs0964@newspim.com